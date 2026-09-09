«Как интимные фото»: Стало известно, почему реклама Анастасии Мироновой с могилой вызвала ярость россиян

09 сентября 2026, 17:03

Психолог Кардиакос: Мироновой стоило предупредить аудиторию о рекламе с могилой

Анастасия Миронова (Фото: инстграм* @mironovanastasiia)

Бренд уходовой косметики блогерши Анастасии Мироновой решил продвигать парфюм для волос через рекламу, в которой проскальзывает изображение могилы, объяснив это личной болью и «архивом воспоминаний». Однако подписчики сочли такой ход циничным кощунством, а психологи указали на грубое нарушение границ аудитории. Что стоит за гневом тысяч пользователей?





Скандал в социальных сетях разгорелся после того, как в аккаунте бренда, принадлежащего известной блогерше Анастасии Мироновой, появилась рекламная публикация средства для волос. Иллюстрацией к посту послужила фотография небольшой могилы, украшенной цветами и лентами. Идея вызвала шквал негодования среди подписчиков, которые потребовали отменить как сам бренд, так и его создательницу.



Пользователи оставляли гневные комментарии: «Чужое горе — не "прикольная эстетика" для рекламы спрея для волос», «Анастасия, вам следует полечиться», «Есть вещи, которые не должны становиться маркетинговым приемом. Тем более в нынешних реалиях». В ответ на критику Миронова объяснила, что бренд строится как архив воспоминаний, даже болезненных, а на фото запечатлено место, связанное с утратой ее питомца. По ее словам, к таким эмоциональным потрясениям прибегают многие парфюмеры при создании ароматов. Однако это оправдание не сняло напряжения.



Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что главная проблема в этом — отсутствие контекста и предупреждения.





«Публикация таких снимков без маркировки или триггер-ворнинга в принципе некорректна по отношению к зрителям, так как она погружает их в контакт с тяжелыми эмоциями, к которым они могут быть не готовы. Подобные фотографии будут вызывать много чувств и эмоций, независимо от того, сталкиваемся ли мы с проживанием горя или не сталкиваемся. Это как интимные фото, когда нужно предупреждать или блюрить, потому что публика может быть не готова», — пояснила она.

«Когда мы называем своими именами то, что с нами происходит, говорим напрямую и не стесняемся что-либо показать — это, безусловно, помогает нам нормализовать все процессы, которые случаются. Но в этом случае грань корректности была нарушена именно в момент совмещения личной боли с коммерцией. Мы не знаем, насколько чувствительны люди, которые это смотрят, какие у них обострены травмы», — отметила Кардиакос.