Как лидер «КиШ» Михаил Горшенев связан с танцовщицей с Кипра, предсказанием о Крыме, третьей мировой и пробуждением в гробу?
Фанаты и соратники покойного фронтмена знаменитой группы «Король и Шут», Михаила Горшенёва, воспринимали его как последнего настоящего панка — для него этот образ не был искусственным, а являлся отражением жизненного уклада. Горшок, именно так называли его товарищи и поклонники, выделялся среди отечественных рок-вокалистов своей уникальной харизмой и энергией. Его верность собственным убеждениям придавала каждому творческому произведению особую неповторимость. Что случилось с Михаилом Горшеневым и как сейчас выглядит дочь лидера «Короля и Шута»? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Три школьных другаВ Ленинграде в 1987 году три школьных друга — Михаил Горшенёв («Горшок»), Александр Щиголев («Поручик») и Александр Балунов («Балу») — объединились, чтобы создать собственную музыкальную группу, получившую название «Контора». Спустя два года Горшенёв привлёк в коллектив Андрея Князева («Князя»), знакомого ему по реставрационному училищу. Под руководством Князя тексты коллектива преобразились, став увлекательными сюжетными историями, вдохновлёнными русским фольклором, сказаниями и мифологией. В 1990 году группа получила новое имя — «Король и Шут», а её постоянными ведущими фигурами стали Горшенёв и Князев. Настоящая известность пришла к группе ближе к концу девяностых годов благодаря таким хитам, как «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом».
Внешний вид ГоршеневаТщательно продуманный образ Михаила Горшенева стал одной из визитных карточек группы «Король и Шут». Он носил шипованный ирокез и тщательно следил за своей прической, стригся перед гастролями, так как укладывать колючки на длинные волосы было сложнее. Однако к концу тура волосы все равно обычно отрастали. Что касается одежды, музыкант уделял ей меньше внимания, предпочитая черный цвет и стараясь подбирать вещи в этом оттенке. Еще одной особенностью Горшенёва были его зубы, точнее их отсутствие. Певец часто делился историями о том, как он их потерял. Одна из таких историй произошла в летнем лагере, когда эксцентричный подросток попытался укусить перекладину, чтобы удивить своих сверстников, но результат удивил его самого. Еще один случай связан с тем, что он лишился зубов от удара копьем. На теле артиста было несколько крупных татуировок, среди которых выделялись символические изображения музыкантов, вдохновлявших его, и портрет дочери.
Решил не участвовать в этом проектеВ 2011 году участники группы «Король и Шут» начали разработку рок-оперы TODD, основанной на вымышленной истории о серийном маньяке Суини Тодде. Однако Князь решил не участвовать в этом проекте и покинул коллектив, создав собственную группу под названием КняZz. В качестве второго вокалиста в «Короле и Шуте» к ним присоединился Александр Леонтьев, известный как Ренегат.
Смерть Михаила ГоршеневаИстория группы «Король и Шут» завершилась трагически 19 июля 2013 года, когда в пригородном доме Санкт-Петербурга было найдено тело Михаила Горшенева. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стала токсическая кардиомиопатия, вызванная употреблением алкоголя и наркотиков. Михаил скончался в возрасте 39 лет, не дожив до своего 40-летия всего несколько недель. Жена Михаила, Ольга, первой поняла, что произошло непоправимое, когда он не отвечал на звонки. В момент его смерти рядом с телом был найден шприц. Друзья музыканта отмечали, что в последние месяцы он был напряжён и снимал стресс с помощью алкоголя.
Михаил неоднократно высказывал свои взгляды на жизнь и смерть. Он был атеистом и не хотел традиционного погребения — мечтал, чтобы его прах развеяли по ветру. В своих интервью он подчеркивал важность инвестиций в науку вместо оружия, считая это необходимым для выживания человечества.
Интересный факт: его друг Андрей Князев рассказал, что однажды Михаил пришёл на репетицию и поделился впечатлениями от рассказа Эдгара Аллана По «Заживо погребенные», где главный герой неожиданно просыпается в гробу. Это произведение оставило глубокий след в сознании музыканта, который выразил желание избежать подобной судьбы.
Группа «Северный флот»Музыканты «Короля и Шута» в 2013 году провели прощальный гастрольный тур в честь Михаила Горшенева. С 2014 года они выступают под именем «Северный флот», что также является названием одной из песен, написанных Горшеневым. Дебютная композиция нового коллектива, «Стрелы», была посвящена памяти Горшка.
«В теплые шорохи наших снов ты ушел, гордый Король Шутов. Только знай, что мы все здесь, и мы все тебя ждем…», – спели они.
Личная жизнь Михаила Горшенева из группы «Король и Шут»Первый брак Михаила Горшенёва с Анфисой оказался неудачным. Супруга не смогла подарить ему крепкую семью и детей, а единственным общим увлечением для них стали наркотики. Они прожили вместе семь лет, и родители Михаила неоднократно отправляли их на лечение, но после возвращения из больниц все повторялось. После развода Анфиса уехала на Кипр, где работала танцовщицей, а затем осела за Уралом. О ее смерти от передозировки брат Михаила узнал случайно во время гастролей в Сибири.
Личная жизнь Горшенёва изменилась после встречи с Ольгой, ставшей его второй супругой. Они познакомились в ресторане клуба «Старый дом», где выступала группа «Король и Шут». Ольга подошла за автографом для брата, и их разговор быстро перерос в искренний интерес друг к другу. У девушки была 4-летняя дочь Настя от первого брака, Михаил стал относиться к ней как к своей. Он водил её в детский сад, читал книги и учил кататься на велосипеде. Однако, когда Настя стала называть его папой, он посчитал это неправильным, так как её родной отец был жив. В итоге он предложил девочке называть его Мишуткой.
Позже Горшенёв признался, что ухватился за Ольгу как за последнюю надежду. Она действительно помогла ему избавиться от наркотиков на некоторое время. Михаил прошёл лечение и реабилитацию, и после репетиций или концертов стремился скорее вернуться домой. Вскоре он заговорил, что хочет оставить после себя наследие. В мае 2009 года у них с Ольгой родилась дочь Александра, которую он любил больше всего на свете.
Интересы дочкиАлександра Горшенёва занимается моделингом и увлекается современной музыкой, особенно Клавой Кокой. Рок не является её любимым жанром, за исключением музыки отца. Иногда она участвует в концертах, посвящённых памяти Михаила. Кроме того, вместе с дядей, Алексеем Горшенёвым, лидером рок-группы «Кукрыниксы», она присутствовала на пресс-конференции, приуроченной к 10-летию рок-оперы TODD.
Предсказания Михаила ГоршеневаПосле смерти Михаила Горшенева многие начали отмечать, что его высказывания при жизни приобрели пророческий характер. Одним из таких высказываний стали слова рокера о принадлежности Крыма России, произнесённые на фестивале на мысе Казантип. Кроме того, в одном из своих выступлений он говорил о возможности третьей мировой войны, в которой Россия и Китай могут выступить против Европы и США, что до сих пор звучит как предостережение.
ПамятьСупруга артиста Ольга основала Фонд памяти Михаила Горшенёва. Главная цель организации — сохранение творческого наследия лидера группы «Король и Шут». Фонд устраивает памятные концерты, а также содействует выпуску раритетных материалов. В 2023 году вышел сериал, посвященный группе «Король и Шут», где роль Горшенёва исполнил поразительно похожий на него чертами лица Константин Плотников.
