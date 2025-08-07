Достижения.рф

Вратарь «Амкала» Валентин Петухов (Wylsacom) задолжал налоговой 2,5 млн рублей

блогер Валентин Петухов (Wylsacom) (Фото: Telegram, @Wylsared)

Новый голкипер медийного футбольного клуба «Амкал» Валентин Петухов, известный как блогер Wylsacom, имеет налоговую задолженность около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.



По информации издания, Петухов является учредителем компании «Царские аксессуары» и индивидуальным предпринимателем. Через ИП он оформляет доходы от рекламных контрактов. Именно по этим направлениям деятельности образовалась налоговая недоимка.

В настоящее время ФНС выставила футболисту и блогеру требование о погашении задолженности. Сам Петухов пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что Валентин Петухов совмещает карьеру медийной личности с выступлениями за «Амкал» — популярный среди медиаперсон футбольный клуб, созданный в 2018 году.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0