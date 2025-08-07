Вратарь «Амкала» Валентин Петухов (Wylsacom) задолжал налоговой 2,5 млн рублей
Новый голкипер медийного футбольного клуба «Амкал» Валентин Петухов, известный как блогер Wylsacom, имеет налоговую задолженность около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.
По информации издания, Петухов является учредителем компании «Царские аксессуары» и индивидуальным предпринимателем. Через ИП он оформляет доходы от рекламных контрактов. Именно по этим направлениям деятельности образовалась налоговая недоимка.
В настоящее время ФНС выставила футболисту и блогеру требование о погашении задолженности. Сам Петухов пока не прокомментировал ситуацию.
Напомним, что Валентин Петухов совмещает карьеру медийной личности с выступлениями за «Амкал» — популярный среди медиаперсон футбольный клуб, созданный в 2018 году.
Читайте также: