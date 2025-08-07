Муж Надежды Кадышевой приобрёл редкий Bentley за 50 миллионов в кредит
Александр Костюк, супруг народной артистки Надежды Кадышевой, стал владельцем раритетного автомобиля Bentley S2 1962 года выпуска. Как выяснил журнал Super, стоимость эксклюзивного авто, которых в мире сохранилось чуть более 2000 экземпляров, составляет около 50 миллионов рублей.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», автомобиль находится в залоге, что обычно свидетельствует о его приобретении в кредит. Источники отмечают, что сумма выплат ещё не погашена полностью.
Bentley S2 — культовая модель британского автопрома, выпускавшаяся с 1959 по 1962 год. В базовой комплектации автомобиль оснащался 6,2-литровым двигателем V8.
Читайте также: