Муж Надежды Кадышевой приобрёл редкий Bentley за 50 миллионов в кредит

07 августа 2025, 09:57

супруги Надежда Кадышева и Александр Костюк (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

Александр Костюк, супруг народной артистки Надежды Кадышевой, стал владельцем раритетного автомобиля Bentley S2 1962 года выпуска. Как выяснил журнал Super, стоимость эксклюзивного авто, которых в мире сохранилось чуть более 2000 экземпляров, составляет около 50 миллионов рублей.