«Как лопух»: почему жена бросила с четырьмя детьми звезду «Бумера» Андрея Мерзликина после 20 лет брака

20 октября 2026, 16:20

Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Анна Осокина после развода с Андреем Мерзликиным живёт не в России — у неё новые отношения, а трое младших детей остались с отцом. Сам актёр назвал этот опыт «колоссальным, тяжёлым и труднопереносимым» и признался, что вместе с наследниками обратился к психологу. При этом слухи об измене он опроверг, а Анна назвала его «честным и порядочным мужчиной». Что на самом деле разрушило образцовый брак и как Димон «Ошпаренный» живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Биография звезды «Бумера» Встреча, перевернувшая жизнь Громкий развод звёздной пары «Ужасный опыт» Андрея Мерзликина Личная жизнь «Русского мужика»

Биография звезды «Бумера»

Встреча, перевернувшая жизнь



Анна Осокина и Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Громкий развод звёздной пары

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«Поэтому было разумнее, чтобы дети остались со мной. Я взял на себя эту ответственность. Для нас это способ сохранить семью — пусть уже в новом формате», — объяснял актёр.

«Ужасный опыт» Андрея Мерзликина

Личная жизнь «Русского мужика»



Андрей Мерзликин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Моё сердце свободно, там живут дети. Самая моя большая любовь — к моим детям», — рассказал он VOICE.

«Еженедельная индивидуальная сессия с психотерапевтом. Больше года работаю в таком режиме», — написала она в личном блоге.