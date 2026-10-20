«Как лопух»: почему жена бросила с четырьмя детьми звезду «Бумера» Андрея Мерзликина после 20 лет брака
Актриса Анна Осокина после развода с Андреем Мерзликиным живёт не в России — у неё новые отношения, а трое младших детей остались с отцом. Сам актёр назвал этот опыт «колоссальным, тяжёлым и труднопереносимым» и признался, что вместе с наследниками обратился к психологу. При этом слухи об измене он опроверг, а Анна назвала его «честным и порядочным мужчиной». Что на самом деле разрушило образцовый брак и как Димон «Ошпаренный» живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1»
Биография звезды «Бумера»Андрей Мерзликин родился 24 марта 1973 года в подмосковном Королёве в семье водителя и бухгалтера. Мечтал о небе, зубрил физику, окончил техникум космического машиностроения, получил диплом радиотехника. В девяностые, когда эпоха покорения Вселенной рухнула, знакомые подсказали, что в театральный вуз берут без экзаменов по математике. За ночь выучил басню и монолог — дерзость подмосковного парня покорила приёмную комиссию ВГИКа.
Популярность пришла в 2003 году с ролью Димона «Ошпаренного» в «Бумере». Статус большого драматического артиста закрепил Никита Михалков, доверивший ему роль старшего лейтенанта Николая в «Утомлённых солнцем 2».
Встреча, перевернувшая жизньС Анной Осокиной звезда фильма «Пьяная фирма» познакомился в 2004 году — их представил общий друг, актёр Станислав Дужников. Анна младше Андрея на девять лет, тихая, светловолосая и рассудительная — полная противоположность шумным поклонницам. Мерзликин вспоминал: «Глаза голубые, волосы... Я так растерялся, не мог быть ни смешным, ни обаятельным. Как лопух. Я молил у Бога послать мне ангела. И вот этот ангел прилетел».В тот вечер знакомство ни к чему не привело. Второй шанс судьба дала почти через год в той же компании. Роман развивался стремительно. 33-летний «Чубайс», начавший отходить от разгульного образа жизни после серьёзной аварии на Москве-реке, искал опору. Он сразу поставил условие: отношения возможны только с походом в церковь.
В 2006 году Мерзликин впервые женился. Свадьба была скромной, но за ней последовало венчание. В начале декабря 2006 года родился первенец Фёдор. Позже появились дочери Серафима и Евдокия, а в 2016-м — младший сын Макар. Именно в браке Андрей, по его словам, по-настоящему влюбился в жену второй раз.
Во время гастролей в Колумбии на безоружную пару напали вооружённые грабители. Пока супруг отходил от шока, жена вела себя с поразительным достоинством и отвагой, переживая не за украшения, а за мужа.
Громкий развод звёздной парыПроблемы начались ещё в 2024 году: Осокина перестала выходить с мужем в свет, отменила празднование годовщины. Совместные фотографии в соцсетях сменились одиночными кадрами Андрея с детьми. Летом 2025 года мировой судья официально развёл супругов. Причины ни артист, ни Анна подробно не раскрывали.
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В сети обсуждали слухи об измене актёра, однако женщина их опровергла: «Андрей — честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было». Позже он в интервью журналу «Караван историй» объяснил ситуацию иначе: у Анны появились новые отношения, она живёт не в России.
«Поэтому было разумнее, чтобы дети остались со мной. Я взял на себя эту ответственность. Для нас это способ сохранить семью — пусть уже в новом формате», — объяснял актёр.Старшему сыну Фёдору к тому времени исполнилось 19 лет, он уже жил своей жизнью. Серафима, Евдокия и Макар остались с отцом. Бывшая супруга, по словам Мерзликина, продолжает общаться с детьми и участвовать в их воспитании: когда он уезжает на съёмки, дети остаются у неё.
«Ужасный опыт» Андрея МерзликинаЗимой 2026 года Андрей пришёл на церемонию вручения премии «Золотой орёл». Выглядел уставшим, но удивительно спокойным. Деликатно обходя вопросы журналистов о личном, он всё же обронил фразу: «С разводом я получил один колоссальный, ужасный, тяжёлый и труднопереносимый опыт».
Артист признался, что вместе с наследниками обратился за помощью к психологу: «Практика показала — это невредно, неплохо. Я и сам попробовал».
Личная жизнь «Русского мужика»Сегодня артист, по его собственному признанию, отдаёт всё тепло своим наследникам.
«Моё сердце свободно, там живут дети. Самая моя большая любовь — к моим детям», — рассказал он VOICE.Слухи о романах с другими женщинами, включая разговоры о связи с девушкой младше него на 29 лет, актёр прямо опроверг. Анна Осокина после развода обратилась к специалисту по душевному здоровью.
«Еженедельная индивидуальная сессия с психотерапевтом. Больше года работаю в таком режиме», — написала она в личном блоге.Сам актёр сосредоточен на воспитании четверых детей и профессиональной деятельности. Он продолжает сниматься в кино и сериалах, участвует в театральных постановках.