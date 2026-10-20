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«Это возвращает на землю»: Сергей Лазарев рассказал об отношении к критике

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему не стремится нравиться всем
Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев рассказал о балансе между сценой и семьёй.



В интервью «Леди Mail» артист отметил, что за годы работы научился спокойнее относиться к мнениям окружающих.

«Невозможно нравиться всем, да и не нужно. Главное — самому понимать, кто ты, что для тебя важно, и не терять связь с реальностью. Потому что сегодня тебе могут аплодировать тысячи людей, а завтра ты приходишь домой, и нужно помогать детям с уроками, решать бытовые вопросы. И это прекрасно возвращает на землю!» — рассказал Сергей.
Лазарев подчеркнул, что старается свести влияние своей популярности на детей к минимуму. Дома он для них прежде всего папа, а не известный артист. Он хочет, чтобы дети понимали: известная фамилия не делает человека лучше других и не даёт права на особое отношение.
Ольга Щелокова

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