«Это возвращает на землю»: Сергей Лазарев рассказал об отношении к критике

20 октября 2026, 16:01

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему не стремится нравиться всем

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев рассказал о балансе между сценой и семьёй.





В интервью «Леди Mail» артист отметил, что за годы работы научился спокойнее относиться к мнениям окружающих.

«Невозможно нравиться всем, да и не нужно. Главное — самому понимать, кто ты, что для тебя важно, и не терять связь с реальностью. Потому что сегодня тебе могут аплодировать тысячи людей, а завтра ты приходишь домой, и нужно помогать детям с уроками, решать бытовые вопросы. И это прекрасно возвращает на землю!» — рассказал Сергей.