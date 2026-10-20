«Влюблённость никто не отменял»: привёл Порошину в гости, пока жены не было дома, а сам боялся её потерять. Почему Анна Дюкова 25 лет прощает неверного Шакунова

20 октября 2026, 14:59

Анна Дюкова (Фото: кадр из фильма «Григорий Р.»)

Илья Шакунов и Анна Дюкова вместе больше четверти века. Их союз актёр однажды сравнил с «танцем на раскалённых углях», а потом публично признался в чувствах к другой женщине: на съёмках «Монтекристо» у него трепетало сердце из-за Марии Порошиной, а однажды он пригласил её в гости, пока жены не было дома. Несмотря на публичные признания звезды фильма «Господа офицеры» во влюблённости к партнёршам и взаимную ревность, пара до сих пор вместе. Как им удаётся сохранять семью, читайте в материале «Радио 1».







От химии к сцене: путь «Благородного офицера»



Илья Шакунов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

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Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

«Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съёмку и видеть Машу. Влюблённость никто не отменял. Было бы странно, если бы актёры, играющие любовь на съёмочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — сказал киноартист.

«Сидели до трёх ночи, вспоминали, разговаривали. Все чувства, которые ранее были, проявились. Я искренне волнуюсь, вспоминая об этом, потому что чувства были. Потому что сердце трепетало из-за того, что ты спешишь на съёмочную площадку ради человека, которого увидишь…» — делился актёр.



Анна Дюкова (Фото: кадр из фильма «Анна Медиум-2»)

«Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой», — приводит слова Ильи kino.rambler.ru.

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«Все сложные ситуации у нас заканчивались словами: «Я люблю тебя!» — утверждал «благородный офицер».