«Влюблённость никто не отменял»: привёл Порошину в гости, пока жены не было дома, а сам боялся её потерять. Почему Анна Дюкова 25 лет прощает неверного Шакунова
Илья Шакунов и Анна Дюкова вместе больше четверти века. Их союз актёр однажды сравнил с «танцем на раскалённых углях», а потом публично признался в чувствах к другой женщине: на съёмках «Монтекристо» у него трепетало сердце из-за Марии Порошиной, а однажды он пригласил её в гости, пока жены не было дома. Несмотря на публичные признания звезды фильма «Господа офицеры» во влюблённости к партнёршам и взаимную ревность, пара до сих пор вместе. Как им удаётся сохранять семью, читайте в материале «Радио 1».
От химии к сцене: путь «Благородного офицера»Илья Шакунов родился 13 августа 1970 года в Ленинграде в семье, далёкой от творчества: мать работала химиком-фармацевтом, отец — инженером-электротехником. По настоянию родителей он поступил в Первый медицинский институт. Год спустя осознал: это не его путь. Химия и биология навевали не просто скуку — от них раскалывалась голова. Он перевёлся в электротехнический институт (ЛЭТИ), однако и там всё повторилось. В итоге молодой человек бросил и этот вуз.Шакунов устроился уборщиком в театр, там на глаза ему попалось объявление о наборе в студию. Это и подтолкнуло Илью к решению поступать в ЛГИТМиК. Отбор будущий артист прошёл успешно и с первого раза попал на курс Вениамина Фильштинского. В 1996–2007 годах служил в петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где сыграл Чацкого, князя в «Русалке», Генриха в «Драконе».
Закулисное детство будущей супруги «поручика Голицына»Анна Дюкова родилась 24 декабря 1975 года в Архангельске в семье актёров местного драматического театра. Впервые вышла на сцену в два года, а в пять сыграла голодного мальчишку в спектакле «Две зимы и три лета». Родители прочили ей карьеру переводчика, но в 12 лет девочка заявила, что станет актрисой. Окончила СПбГАТИ в 1999 году и была принята в труппу ТЮЗа, где служит по сей день; в 2024 году удостоена звания заслуженной артистки России.
Встреча и создание семьиШакунов пришёл в ТЮЗ ещё студентом и остался в труппе. Дюкова появилась там позже. Актёр неоднократно говорил, что сразу почувствовал в ней «свою» женщину. Анна присматривалась к нему около года, прежде чем согласилась на отношения. В 2005 году у пары родилась дочь Василиса, в 2010 году — сын Макар.
аследница пошла по стопам родителей: окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и снимается в кино. Младший сын Макар пока не определился с профессией, парень увлекается музыкой и спортом.
«Монтекристо» и откровенные признанияВ 2008 году Шакунов снялся с Марией Порошиной в сериале «Монтекристо». Химия на экране породила слухи о романе, и актёр позже подтвердил, что влюблённость имела место. Однако в программе «Судьба человека» он рассказал, как было на самом деле.
«Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это, скорее, некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съёмку и видеть Машу. Влюблённость никто не отменял. Было бы странно, если бы актёры, играющие любовь на съёмочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — сказал киноартист.Звезда фильма «Господа офицеры» признался и в другом эпизоде: как-то раз после спектакля он пригласил Порошину к себе домой — и, что немаловажно, супруги в тот момент там не было. Правда, на этих посиделках присутствовала не только Мария, но и другие коллеги.
«Сидели до трёх ночи, вспоминали, разговаривали. Все чувства, которые ранее были, проявились. Я искренне волнуюсь, вспоминая об этом, потому что чувства были. Потому что сердце трепетало из-за того, что ты спешишь на съёмочную площадку ради человека, которого увидишь…» — делился актёр.Подобные откровения вряд ли могли оставить Анну Дюкову равнодушной — ревность давала о себе знать. Позже он и сам признавал: в их семье случались моменты напряжения.
«Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой», — приводит слова Ильи kino.rambler.ru.Самого Шакунова сильнее всего задевало сотрудничество супруги с Владимиром Машковым на съёмках картины «Григорий Р.» — эту работу «аристократ» переживал особенно остро. Актёр откровенно заявлял, что сомневался, не выберет ли жена более успешного и обеспеченного человека.
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При этом артист подчёркивал: «А как может быть любовь без ревности?». За 20 лет супружества «Благородного офицера» не раз «сватали» с коллегами по съёмочной площадке: в числе предполагаемых пассий называли Алёну Бабенко и Ларису Долину, с которой он снимался в клипе «Певица и музыкант».
И всё же всякий раз это оказывалось не более чем слухами — ни одному из них подтверждения не нашлось. Их союз Илья однажды сравнил с «танцем на раскалённых углях»: по его словам, в отношениях с супругой всегда есть место новым открытиям и сильным эмоциям. При этом актёр подчёркивал, что их брак держится на доверии: они стараются обсуждать проблемы и не привыкли выяснять, кто первым должен пойти на примирение.
«Все сложные ситуации у нас заканчивались словами: «Я люблю тебя!» — утверждал «благородный офицер».Сегодня, спустя годы, Илья Шакунов и Анна Дюкова по-прежнему вместе — и считаются одной из самых прочных пар в отечественном кино.