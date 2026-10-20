Не претендовала на наследство и проигнорировала похороны: куда пропала темнокожая любовница Михаила Евдокимова и чем тяжело болен их сын
Она была фотомоделью с экзотической внешностью, он — знаменитым юмористом и губернатором Алтайского края. Их роман длился несколько лет, а в 2004 году Инна Белова родила сына Даниила — с отчеством Михайлович, но фамилией матери. Через год артист погиб в автокатастрофе, не дожив четырёх дней до первого дня рождения сына. А спустя годы женщина решилась на генетическую экспертизу, чтобы её сын знал правду. Что было дальше и чем сегодня болен Даниил, читайте в материале «Радио 1».
«Шутки в сторону!»: как артист стал губернаторомМихаил Евдокимов родился в 1957 году в городе Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской области в семье шахтёра. В годовалом возрасте переехал с родителями в село Верх-Обское Алтайского края. Учился в Барнаульском культурно-просветительном училище по классу балалайки, работал шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, служил в строительных войсках. В 1978–1979 годах он занимал должность художественного руководителя Дома культуры в селе Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края. В 1979 году поступил в Новосибирский институт торговли, где был капитаном команды КВН. В 1981 году бросил учёбу и уехал в Москву, за что был отчислен. Спустя годы, уже в 2000-х годах, молодой человек всё-таки получил диплом: институт к тому времени переименовали в Сибирский университет потребительской кооперации. Планы политической карьеры у Михаила Сергеевича возникли ещё в 1995 году. В январе 2004 года он сообщил о намерении претендовать на пост главы администрации Алтайского края на предстоящих в марте выборах. 25 февраля 2004 года сторонниками Евдокимова было создано Алтайское краевое общественное движение «Пробуждение» для проведения предвыборной кампании. 4 апреля 2004 года Михаил Сергеевич одержал победу на выборах главы Алтайского края.
Знакомство Михаила Евдокимова и Инны БеловойИзвестный юморист, актёр и губернатор житницы Сибири познакомился с Инной Беловой в ресторане. Она — фотомодель, дочь русской матери и отца-нигерийца; родилась в Москве и унаследовала яркую экзотическую внешность, получив при рождении фамилию родительницы. На момент знакомства с Евдокимовым девушка, по её собственным воспоминаниям, не знала, кто перед ней, и воспринимала нового знакомого просто как «видного мужчину».
Их разделяла значительная разница в возрасте: на момент знакомства Инне было около 23 лет, а Михаилу — 45–47 лет. Эта разница вызывала пересуды в обществе, однако Евдокимов не обращал на них внимания. Знакомство в ресторане переросло в отношения, которые продолжались несколько лет. Виделись они чаще всего урывками, вдали от посторонних. Это могли быть гостиничные номера, куда он заезжал во время приездов в Москву, её скромная однушка на окраине столицы, съёмные квартиры или дача.
В 2004 году Инна Белова родила сына Даниила. Отчество мальчику досталось от отца — Михайлович, а вот фамилию ребёнку дали по матери: Белов. Это решение было продиктовано практическими соображениями, учитывая официальный брак Евдокимова и его публичный статус.
Гибель «Алтайского самородка», присутствие любовницы на похоронах и взаимоотношения с вдовой7 августа 2005 года губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов трагически погиб в автомобильной катастрофе на трассе Бийск — Барнаул, не дожив четыре дня до первого дня рождения сына. Инна приняла решение присутствовать на церемонии прощания, несмотря на то что некоторые люди отговаривали её от этого шага.
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По её собственным словам, она считала необходимым попрощаться с человеком, с которым её связывали близкие отношения, и не преследовала материальных целей. На похоронах Инна вела себя подчёркнуто скромно и не общалась с журналистами, чем вызвала симпатию у многих.
После смерти возлюбленного Инна не претендовала на его наследство, в отличие от других женщин, связанных с артистом. Официальная супруга Михаила Евдокимова Галина Николаевна, несмотря на всю сложность положения, к 2010 году выстроила с Беловой цивилизованные отношения. Вдова отметила достойное поведение возлюбленной безвременно ушедшего мужа в сложной ситуации с наследством.
Подтверждение отцовства, интервью 2020 года и генетическая экспертизаПосле гибели артиста Инна приняла решение дистанцироваться от публичного пространства и сосредоточиться на воспитании сына. В сентябре 2020 года она впервые за многие годы дала развёрнутое интервью в программе «Секрет на миллион». В эфире женщина поделилась эмоционально тяжёлыми моментами воспитания сына без отца.
По её словам, самым сложным было объяснять ребёнку отсутствие родителя.
«Самое страшное было не остаться одной. Самое страшное — объяснить ребёнку, куда ушёл папа. Он подходил к фотографии и спрашивал: «А он на работе? Когда приедет?». И у меня язык костенел», — делилась переживаниями Белова.Для официального подтверждения отцовства Михаила Евдокимова Инна совместно с Константином (братом покойного артиста) инициировала проведение генетической экспертизы. По словам возлюбленной юмориста, это решение было продиктовано необходимостью защиты интересов сына: «Мы сделали это не для ток-шоу, а для Данилы. Чтобы он, если кто-то посмеет ткнуть пальцем, знал правду».
Результаты ДНК-теста подтвердили родство с вероятностью 99,9 процента, что окончательно установило Даниила Белова как внебрачного сына «народного губернатора».
Современная жизнь Инны Беловой и её детейИнна Белова повторно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Боярского. В этом союзе на свет появился второй сын — Макар. Как пишет пресса, младший из сыновей увлёкся бальными танцами. Отношения с пасынком, рождённым супругой в пору её связи с Михаилом Евдокимовым, у мужчины сложились без труда. Между ними возникли тёплые, доверительные отношения. Старший наследник Даниил Белов в начале 2026 года впервые публично рассказал о серьёзном заболевании.
«У меня выявили проблемы, но сначала не сказали, какие. После ЭКГ посоветовали дальше обследоваться, так как у врача были какие-то подозрения», — поделился юноша в программе «Звёзды сошлись».По словам близких родственников, у него диагностирована гипертрофическая кардиомиопатия (гипертрофия левого желудочка) — наследственное генетическое заболевание, при котором стенки сердечной мышцы патологически утолщаются. Как говорят медики, это состояние сопряжено с повышенным риском неожиданной остановки сердца.
«Может случиться внезапная сердечная смерть — человек может умереть от этого, даже не зная, что он болеет. Бывают другие варианты, когда, соблюдая определённые рекомендации, можно прожить счастливую, нормальную жизнь», — рассказала врач Мария Беневская в эфире.