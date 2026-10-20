Не претендовала на наследство и проигнорировала похороны: куда пропала темнокожая любовница Михаила Евдокимова и чем тяжело болен их сын

20 октября 2026, 18:28

Михаил Евдокимов (Фото: РИА Новости/Юрий Заритовский)

Она была фотомоделью с экзотической внешностью, он — знаменитым юмористом и губернатором Алтайского края. Их роман длился несколько лет, а в 2004 году Инна Белова родила сына Даниила — с отчеством Михайлович, но фамилией матери. Через год артист погиб в автокатастрофе, не дожив четырёх дней до первого дня рождения сына. А спустя годы женщина решилась на генетическую экспертизу, чтобы её сын знал правду. Что было дальше и чем сегодня болен Даниил, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Шутки в сторону!»: как артист стал губернатором Знакомство Михаила Евдокимова и Инны Беловой Гибель «Алтайского самородка», присутствие любовницы на похоронах и взаимоотношения с вдовой Подтверждение отцовства, интервью 2020 года и генетическая экспертиза Современная жизнь Инны Беловой и её детей

«Шутки в сторону!»: как артист стал губернатором



Михаил Евдокимов (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Знакомство Михаила Евдокимова и Инны Беловой

Гибель «Алтайского самородка», присутствие любовницы на похоронах и взаимоотношения с вдовой

«Влюблённость никто не отменял»: привёл Порошину в гости, пока жены не было дома, а сам боялся её потерять. Почему Анна Дюкова 25 лет прощает неверного Шакунова

Подтверждение отцовства, интервью 2020 года и генетическая экспертиза



Инна Белова (Фото: кадр из передачи «Секрет на миллион»)

«Самое страшное было не остаться одной. Самое страшное — объяснить ребёнку, куда ушёл папа. Он подходил к фотографии и спрашивал: «А он на работе? Когда приедет?». И у меня язык костенел», — делилась переживаниями Белова.

Современная жизнь Инны Беловой и её детей



Инна Белова с супругом (Фото: кадр из передачи «Секрет на миллион»)

«У меня выявили проблемы, но сначала не сказали, какие. После ЭКГ посоветовали дальше обследоваться, так как у врача были какие-то подозрения», — поделился юноша в программе «Звёзды сошлись».

«Может случиться внезапная сердечная смерть — человек может умереть от этого, даже не зная, что он болеет. Бывают другие варианты, когда, соблюдая определённые рекомендации, можно прожить счастливую, нормальную жизнь», — рассказала врач Мария Беневская в эфире.