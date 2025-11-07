Стас Намин — советский и российский певец, который считается основателем рок-движения. Он также является композитором, кинорежиссером, продюсером, фотографом и художником, а также организатором рок-фестивалей. Во второй половине XX века ему удалось стать культовой фигурой и легендой альтернативной культуры. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Стаса Намина
Стас Намин появился на свет 8 ноября 1951 года в Москве. Его отец, Алексей Микоян, был летчиком-испытателем и героем ВОВ, а мама, Нами Микоян, музыковед и писательница, окончила Ереванскую консерваторию. При рождении мальчик получил имя Анастас, а настоящая фамилия — Микоян. В 10 лет, по желанию родителей, он поступил в Суворовское военное училище.
Музыкальный путь
В 13 лет подросток увлекся музыкой, вдохновившись The Beatles и The Rolling Stones. Он вместе с друзьями создал группу «Чародеи», а через год собрал «Политбюро». Позже, после работы со студенческим ВИА «Блики», он решил основать свою группу «Цветы», вдохновленный культурой хиппи. В ней парень стал солистом и гитаристом.
Успехи группы «Цветы»
В 1972 году «Цветы» завоевали премию на Московском студенческом фестивале в ДС «Лужники». Они записали свои первые песни на студии «Мелодия», включая «Звездочка моя ясная» и «Не надо». Этот альбом разошелся тиражом в 7 миллионов экземпляров. На следующий год группа повторила успех с новым диском, который включал хиты «Честно говоря» и «Больше жизни».
Новые горизонты Стаса Намина
В 1977 году Стас создал новый коллектив — «Группу Стаса Намина». Первый сингл назывался «Старый рояль». В 1981 году, на фоне смягчения цензуры после Олимпиады в Москве, он организовал большой рок-фестиваль в Ереване. В 1982 году певец снял первый клип в СССР на песню «Старый Новый год».
Симфоническая музыка и юбилеи
В середине 90-х Стас начал экспериментировать с симфонической музыкой, создавая сюиту «Осень в Петербурге». В 2009 году он провел концерт в честь 40-летия ансамбля «Цветы», а в 2019 году отметил 50-летие коллектива в Кремле с участием звезд шоу-бизнеса. К своему 70-летию мужчина выпустил сольный альбом под названием «Летать».
Творческое разнообразие Стаса Намина
Звезда также снялся в телепрограмме «Когда все дома» в марте 2019 года. Осенью 2021 года он участвовал в проекте «Голос 60+». Кроме музыки, Намин занимался созданием документальных фильмов о путешествиях.
Театр и продюсерская деятельность
В 1999 году основал первую театральную труппу в России под названием «Театр музыки и драмы Стаса Намина», специализировавшуюся на мюзиклах. С началом перестройки у него появилась возможность гастролировать за границей. Он также создал продюсерский центр для поддержки молодых музыкантов и художников — Центр Стаса Намина (SNC).
Влияние и выставки
Центр привлек таких звезд, как Арнольд Шварценеггер и Pink Floyd. Еще одна грань таланта Стаса — роспись по фарфору. Его выставки проходили в Галерее современного искусства фарфора.
Личная жизнь Стаса Намина
В середине 70-х Стас Намин встретил Анну Исаеву. Они поженились в 1977-м, у них родилась дочь Мария. Когда девочке исполнилось два года, их пути разошлись, но они остались в хороших отношениях. Позже Стас женился на певице Людмиле Сенчиной. Однако, так как женщина не хотела переезжать из Санкт-Петербурга в Москву, этот брак не продержался долго. В середине 80-х он встретил Галину. После долгих ухаживаний она согласилась стать его женой. У неё уже был годовалый сын Роман, и певец стал для него настоящим отцом, хотя официально не усыновил. В 1993 году у них родился сын Артем. Этот брак закончился в 2015 году. Сейчас Стас женат в четвертый раз. В 2016 году у него и его новой жены Нины появился сын, которого назвали Анастасом.
Убийство сына
Осенью 2023 года в семье певца случилась страшная трагедия. 19 октября в подмосковном коттедже были найдены без признаков жизни сын артиста Артем и его теща Прасковья (Полина) Ткаченко. Оба скончались от ножевых ранений. По версии следствия, приемный ребенок Намина убил Артема и бабушку под действием запрещенных веществ.
Стас Намин сейчас
В ноябре на телеканале «Москва 24» стартовала авторская программа Стаса Намина «Приключение улиц». Это 10-серийный историко-документальный проект, посвященный московским улицам, в котором артист делится своими воспоминаниями и историями. Программу сопровождают уникальная графика с интерактивными картами и архивными материалами. Для проекта музыкант записал песню «Приключение улиц».