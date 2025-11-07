Достижения.рф

Лишённые гражданства комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*/slavakomissarenko)

Лишённые гражданства России стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов сохранили статус индивидуальных предпринимателей на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.



Согласно документам, Комиссаренко зарегистрировал ИП в сентябре 2021 года с основным видом деятельности в области исполнительских искусств. В июле 2025 года в налоговую поданы сведения о регистрации его бизнеса в Социальном фонде РФ.

Романов также продолжает числиться в реестре ИП. При этом, как следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», налоговая служба дважды приостанавливала операции по его счетам из-за задолженности и несвоевременной сдачи декларации. Размер долга составляет около двух тысяч рублей.

Адвокат Владимир Фокин пояснил, что лишение гражданства не является автоматическим основанием для ликвидации ИП. Однако в случае запрета на въезд налоговая должна исключить предпринимателя из реестра.

Иван Мусатов

