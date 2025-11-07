Лишённые гражданства комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России

07 ноября 2025, 02:45

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*/slavakomissarenko)

Лишённые гражданства России стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов сохранили статус индивидуальных предпринимателей на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.