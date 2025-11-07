Глава российских телеканалов рассказал о диагностированной у него умственной отсталости

07 ноября 2025, 08:00

Картозия заявил, что в детстве у него диагностировали умственную отсталость

Николай Картозия (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Глава телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» Николай Картозия поделился трудными моментами из своего детства в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.





В возрасте четырех лет он стал замкнутым ребенком. Мать начала водить его к психиатрам в поисках помощи. Один врач поставил диагноз умственной отсталости, другой — дебильности. Эти заключения сильно повлияли на семью.





«Ты понимаешь, что такое советский психиатр? Это карательный психиатр. И тогда не было диагноза «аутизм», никто не знал. На Западе был, но у нас это, извини, называлось «умственная отсталость» и «дебильность», — отметил продюсер.