Ушел из медицинского, чтобы стать актером: как похищение брата изменило жизнь звезды «Склифосовского» Дмитрия Миллера и что скрывала его семья?
Дмитрий Артурович Миллер — российский актёр театра и кино. Он стал известен зрителям благодаря своим ролям в популярных сериалах, таких как «Склифосовский», «Слуга государев» и «Анна Каренина». 2 апреля ему исполняется 54 года. Сегодня актер продолжает активно работать в кино и театре, а также делится своими музыкальными талантами. Подробнее о его биографии и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия МиллераДмитрий Миллер родился в семье российских немцев. Его мать работала бухгалтером, отец был плотником. Родители рассчитывали, что сын выберет стабильную и практичную профессию. В школьные годы Дмитрий проявлял интерес к футболу и естественным наукам. После окончания школы он поступил в медицинское училище, а затем продолжил обучение в профильном вузе, планируя стать детским врачом.
Решающим поворотом в его судьбе стала поездка в Москву, где он случайно посетил прослушивание в театральную студию. Выступление с подготовленным отрывком прошло успешно, и это событие кардинально изменило его жизненные планы. Миллер принял решение оставить обучение на четвертом курсе медицинского института и поступить в театральное училище имени Щепкина.
Образование и первые шаги на сцене и в киноВ 2001 году Дмитрий Миллер окончил Щепкинское училище и был принят в труппу музыкального театра «На Басманной». Начав с классического репертуара, спустя несколько лет актер перешел к работе в антрепризных постановках.
Кинематографическая карьера артиста стартовала с эпизодической роли в сериале «Next», где он сыграл охранника. После этого последовал длительный, шестилетний перерыв, по окончании которого Миллер получил роль, принесшую ему первую заметную известность. Он воплотил образ шевалье Шарля де Брезе в историческом фильме «Слуга государев».
В дальнейшем актер снялся в телевизионных проектах «Две судьбы» и «Монтекристо». В 2009 году он вновь обратился к теме медицины, сыграв врача в трагикомедии «Весельчаки».
Роли врачей и профессиональные навыкиВ дальнейшем режиссеры неоднократно предлагали Дмитрию Миллеру роли медицинских работников. В сериале «Черкизона. Одноразовые люди» он исполнил роль врача Сергея Виноградова, а в проекте «Склифосовский» — сосудистого хирурга Петра Пастухова.
Сам актер отмечал, что базовые медицинские навыки, полученные в юности, оказались полезными в работе. При этом он подчеркивал, что эти умения применяет исключительно в рамках актерской деятельности.
«Умею шлепать уколы, забинтовывать раны, могу даже сделать смешную повязку на голову — "шапку Гиппократа". К счастью, подобные навыки пригождаются на уровне уколов. Продолжаю дело мамы — она их всем соседям ставила. А ведь те шприцы отличались от нынешних — с острыми иголками...» — делился актер.Также артист упоминал, что в определенной степени продолжает семейную традицию: его мать часто помогала соседям, делая инъекции, несмотря на то, что в прошлом медицинские инструменты были менее удобными и безопасными.
Популярность и признание: от ситкомов до драматических ролейЗначимым этапом в карьере Дмитрия Миллера стало участие в ситкоме «Светофор», который рассказывает о жизни трех мужчин с разным семейным статусом: холостяка, состоящего в отношениях и давно женатого. Проект получил телевизионную премию «ТЭФИ» и способствовал росту популярности актера.
После этого за Миллером закрепилась репутация универсального артиста, способного органично перевоплощаться в самые разные образы — от аристократов до врачей и юристов.
Отношение семьи и личные переживанияИзначально родители Дмитрия Миллера восприняли его решение оставить медицинскую карьеру без особого энтузиазма, однако не стали препятствовать его выбору. Со временем, когда актер начал активно сниматься и получать признание, близкие стали испытывать гордость за его успехи.
«Папа умер в октябре 2018 года. Это, конечно, ужасно. Но он успел застать мой триумф, увидел, что все это было не напрасно», — делился Миллер.
Текущие проектыДмитрий Миллер активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. В сотрудничестве с солисткой Иркутского Губернаторского оркестра Ксенией Хрипковой он выступает с концертами классической музыки, где играет на фортепиано.
Кроме того, актер принял участие в ряде заметных проектов, включая «Ищейку», «Нефутбол», «Чемпион мира». Особое внимание зрителей привлекла его работа в сериале «Котейка», где он исполнил роль следователя Горшкова.
Одной из главных новостей 2026 года стало его возвращение к роли хирурга Петра Пастухова в 13-м сезоне сериала «Склифосовский», что вызвало большой интерес у поклонников медицинской драмы. Также в последние сезоны он заметно проявил себя в проектах «Призвание», «Свет в окне» и «Мелодия для двоих», продолжая придерживаться амплуа харизматичного героя в остросюжетных и романтических историях.
Отказ от сыроеденияДмитрий Миллер около десяти лет назад практиковал сыроедение, стремясь улучшить свое здоровье. Однако, после того как его состояние нормализовалось, актер решил отказаться от этой диеты. Он поделился, что после завершения практики вернулся к обычному питанию и набрал обратно сброшенные 10 килограммов.
«Открыл холодильник и съел все практически: яйца, люля-кебаб, хлеб, молоко, кефир, пасху. Я вдруг понял, что больше не могу. На следующее утро проснулся, как ящерка и саламандра — такой в пятнах», — поделился он.
Личная жизнь Дмитрия МиллераДмитрий Миллер неоднократно подчеркивал, что его профессиональный успех во многом стал возможен благодаря поддержке супруги Юлии Деллос. По словам актера, именно она верила в его способности, мотивировала не отказываться от попыток реализоваться в профессии и настойчиво побуждала посещать кастинги. Саму встречу с Юлией Миллер называет судьбоносной, и их история действительно напоминает сюжет художественного фильма.
Впервые Юлию Деллос актер увидел во время службы в армии в Германии. Артистка приехала туда с гастролями, а после выступления оказалась в баре, где и произошла их первая встреча. Миллер сразу обратил внимание на привлекательную девушку, однако не решился подойти и познакомиться.
Спустя семь лет судьба вновь свела их в Москве — в театральном училище. В тот период Дмитрий осваивал степ, а Юлии понадобились занятия танцами. К этому моменту за плечами Миллера остался неудачный роман со старшекурсницей, тогда как Деллос уже пережила развод и воспитывала сына Даниила.
Совместные занятия степом состоялись лишь однажды, однако вскоре общение переросло в романтические отношения. Примечательно, что не сразу Миллер осознал, что Юлия — та самая девушка, которую он когда-то увидел в Германии.
Отношения пары нельзя назвать безоблачными. Влюбленные сталкивались с конфликтами и проходили через этап притирки. Особенно остро стоял финансовый вопрос: на начальном этапе именно Юлия обеспечивала семью. Ее шестилетний сын Даниил с недоумением спрашивал, действительно ли мать собирается выйти замуж за безработного студента.
Тем не менее Дмитрий сумел наладить контакт с ребенком: он брал мальчика с собой на репетиции, проводил с ним время, рассказывал сказки и играл, постепенно завоевав его доверие.
В определенный период отношения пережили кризис, и пара приняла решение расстаться, но уже в 2009 году Миллер и Деллос поженились. Общих детей заводить не спешили пять лет.
«Мы не были к этому готовы, были безалаберными, каждый человек готов в определенное время. Вдруг девчонки бы родились раньше, а мы бы вообще не выдержали в тот момент испытания и расстались? Ведь семья становится совсем другой. Мы и не расписывались годами, все проверяли друг друга. Мы долго шли, но наконец добрались до пункта назначения», — говорил Дмитрий.В 2014 году в семье произошли значимые изменения: у Дмитрия Миллера и Юлии Деллос родились дочери-двойняшки — Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.
Семейная тайна Дмитрия Миллера: как актер узнал о старшем брате?Дмитрий Миллер вырос, не подозревая о существовании старшего брата по материнской линии. Как выяснилось, его мать Антонина Миллер была замужем дважды, однако факт рождения первого сына в предыдущем браке долгое время оставался скрытым от актера.
«В один вечер я поднял трубку городского телефона, и мужской приятный голос спросил, я ли это, а потом уточнил, знаю ли я человека по имени Валерий. Он сказал, что мы дальние родственники», — вспоминал артист.После разговора Дмитрий договорился о встрече с Валерием, однако перед этим решил уточнить у матери, по чьей линии может приходиться новый знакомый. Ответ родительницы оказался неожиданным: после длительной паузы она раскрыла давнюю семейную тайну.
«Они расстались с первым мужем, Валерочка жил с мамой. Когда она была на работе или в командировке, ее родные сестры, как в «Сказке о царе Салтане», отдали ребенка отцу. Может быть, зависть какая-то. Ей не дали его растить, не знаю, что точно там случилось, стояли 50-е», — делился Миллер.Позже актер отправился на встречу с братом. Несмотря на то, что ранее он не видел фотографий Валерия, узнать родственника удалось сразу.
Со своей стороны Валерий Константинов также рассказал о том, как узнал о существовании брата. По его словам, ключевую роль сыграло телевидение: во время трансляции проекта «Ледниковый период» двоюродная сестра сообщила ему, что один из участников — его родной брат. После этого Константинов нашел контакт Дмитрия, а вскоре смог увидеть и мать, с которой был разлучен на протяжении многих лет.
«Когда этот нарыв вскрылся, мама изменилась, стала легче общаться, с удовольствием ездила к Валерочке в гости, мы все вместе собирались. Я думаю, брат ее простил, надеюсь», — отмечал актер.Причины, по которым Антонина Миллер не смогла вернуть сына после разрыва с первым мужем, остаются не до конца ясными. Сам Валерий вспоминал, что в детстве тайно навещал мать, несмотря на запрет со стороны отца. При этом он был вынужден скрывать встречи и даже избавляться от подарков.
Позднее, уже будучи беременной Дмитрием, Антонина Харитоновна сообщила второму супругу о намерении вернуть в семью 16-летнего сына. Мужчина рассердился, что она не сказала правду раньше. Артур Федорович поставил супруге ультиматум, требуя выбрать между ним и Валерием.
«Наши с братом отцы являлись сильными личностями. Я не мог с папой это обсуждать, он не принимал это вообще никак, характер был — будь здоров», — подчеркивал Миллер.Несмотря на то, что братья выросли в разных семьях и не имели возможности общаться в детстве, во взрослом возрасте им удалось наладить близкие отношения. По словам актера, общение с Валерием складывается естественно и легко.