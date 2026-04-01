«Теперь он точно не в уязвимом состоянии»: адвокат Джигана о разделе имущества рэпера с Самойловой

01 апреля 2026, 11:07

Адвокат Джигана прокомментировал раздел имущества рэпера с Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Адвокат рэпера Джигана Сергей Жорин прокомментировал раздел имущества своего клиента с моделью и блогершей Оксаной Самойловой. Его слова приводит «Стархит».





Защитник заявил, что стороны смогли договориться и прийти к консенсусу, проявив уважение друг к другу и мудрость. По его словам, подобное в шоу-бизнесе встречается нечасто, так как иногда адвокаты «стравливают клиентов, чтобы раздуть скандал».

«Мы довольны результатами завершения дела. Детали соглашения я, разумеется, разглашать не могу, но могу сказать уверенно, что Денис теперь точно не находится в уязвимом состоянии. <…> В данном случае удалось избежать эскалации, за что отдельный респект нашему процессуальному оппоненту. Все прошло уважительно, достойно и профессионально», — подчеркнул Жорин.