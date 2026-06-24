24 июня 2026, 15:01

Ольга Дибцева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

25 июня Ольга Дибцева отметит 40-летие. В ее жизни успех не раз сменяли тяжелые периоды. Актриса разочаровывалась в себе и в людях, но не цеплялась за обиды. Широкую известность ей принесли роли в кино, в том числе в «Холопе». Но вне съемочной площадки ее путь складывался совсем иначе. Она пережила предательство и абьюз, узнала цену любви и сама любила. Первый муж помог ей справиться с душевной болью, однако счастья рядом с ним она не нашла. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Дибцевой Алкоголь, сигареты и отчисление из института Первые шаги в карьере Личная жизнь Ольги Дибцевой Похудение с 90 кг Ольга Дибцева сейчас

Биография Ольги Дибцевой

Алкоголь, сигареты и отчисление из института

Ольга Дибцева (Фото: Telegram-канал @olga_dibtseva)

Первые шаги в карьере

Личная жизнь Ольги Дибцевой

Ольга Дибцева (Фото: Telegram-канал @olga_dibtseva)

Похудение с 90 кг

Ольга Дибцева сейчас