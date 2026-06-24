Как сегодня живёт и выглядит 40-летняя Ольга Дибцева: о личной жизни, прошлой работе и вредных привычках актрисы
25 июня Ольга Дибцева отметит 40-летие. В ее жизни успех не раз сменяли тяжелые периоды. Актриса разочаровывалась в себе и в людях, но не цеплялась за обиды. Широкую известность ей принесли роли в кино, в том числе в «Холопе». Но вне съемочной площадки ее путь складывался совсем иначе. Она пережила предательство и абьюз, узнала цену любви и сама любила. Первый муж помог ей справиться с душевной болью, однако счастья рядом с ним она не нашла. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ольги ДибцевойОльга Дибцева родилась 25 июня 1986 года в Ленинграде. Отец работал архитектором, мать преподавала. Родители воспитывали дочь строго и старались привить ей уважение к семейным традициям. Часто за Ольгой присматривали бабушки. Они дарили ей заботу, но порой проявляли жесткость. Одна, пережившая блокаду, наказывала внучку за малейшую провинность. Другая запирала девочку в шкафу и называла это игрой в лифт. Несмотря на такие эпизоды, Ольга тепло относилась к обеим бабушкам. Родители много занимались с дочерью: заставляли читать сложные стихи и разбирать их смысл. Детство у знаменитости прошло в строгости, но несчастным она его не считает.
Алкоголь, сигареты и отчисление из институтаРодители Ольги не понимали, что чрезмерная строгость может ломать характер. Даже маленькому ребёнку нужна свобода. Из-за этого девочка долго боролась с неуверенностью. Девушка считала себя некрасивой и думала, что одевается хуже одноклассников. Особенно тяжело она переживала конфликт с учительницей литературы. Ольга любила этот предмет и побеждала на конкурсах чтецов, но педагог унижала её, оскорбляла и даже швыряла в неё учебники. Больнее всего ранила реакция матери: она не заступилась за дочь и поддержала учительницу. Тогда девочка расценила это как предательство. После этого она начала пропускать уроки, пробовать алкоголь и курить.
Позже мать убедила Ольгу поступить на факультет графического дизайна. Она надеялась, что учёба поможет дочери успокоиться. Но знаменитость вскоре отчислили. Дома вспыхнул скандал, после чего она перестала общаться с родными.
Первые шаги в карьереВ восемнадцать лет Ольга Дибцева осталась без образования и поддержки, поэтому устроилась официанткой в ночной клуб. Со временем она завоевала симпатию гостей и коллег. Сначала девушка стала хостес, а потом возглавила клуб. Она понимала, что без высшего образования дальше двигаться трудно, и обратилась к актрисе Ольге Кирсановой-Миропольской, готовившей абитуриентов. Этот шаг изменил её жизнь: Ольга поступила в ГИТИС на курс Алексея Бородина.
Учёба давалась ей тяжело. Дни проходили в институте, домой она возвращалась поздно и чувствовала сильное физическое и моральное истощение. Педагоги критиковали её манеру игры, из-за чего над ней нависла угроза отчисления. Конфликт с родителями так и не утих. Несмотря на запрет сниматься во время учёбы, россиянка начала ходить на кастинги и искать роли. Ей предлагали небольшие проекты, и каждый из них приближал её к мечте. В итоге она получила первую заметную роль в сериале «Обручальное кольцо».
Личная жизнь Ольги ДибцевойОльга Дибцева редко говорила о личной жизни и почти всегда выбирала тему работы. Но за внешней сдержанностью она прятала сильную боль. В юности ей пришлось пережить два тяжёлых романа. В трудный период девушка пришла к психотерапевту. Там она впервые встретила Романа Бочарова. Тогда он казался спокойным и мягким, а такой тип мужчин её не привлекал. Вскоре их общение сошло на нет: Ольга сосредоточилась на учёбе и карьере.
Через несколько лет они снова увиделись на сеансе. К тому моменту Роман построил успешную карьеру в IT и стал увереннее. Они начали общаться, и рядом с ним Ольга почувствовала спокойствие. Мужчина поддержал её и помог разобраться с внутренними переживаниями. Позже он сделал предложение, она ответила согласием. В 2019 году у пары родилась дочь Серафима. После рождения ребёнка Ольга вернулась к съёмкам, а Роман занялся домом и семьёй. Дочь помогла Ольге наладить отношения с родителями.
Сначала их союз приносил радость, но позже стал причинять боль. Знаменитость долго пыталась спасти семью, однако со временем поняла: чувства к мужу ушли. Они мучили друг друга и не хотели признавать правду. В итоге Ольга решилась на развод. В декабре Ольга сообщила, что ждёт второго ребёнка. После расставания с мужем в её жизни появился новый мужчина. На презентации «Холопа-2» актриса призналась: важные перемены пришли быстро и неожиданно. Отцом ребёнка стал Евгений Евпак. Он занимается строительным бизнесом. В начале 2024 года Дибцева рассказала, что зарегистрировала брак с избранником. Пышную свадьбу пара не устраивала и просто расписалась в МФЦ. Уже в феврале актриса объявила о рождении второй дочери. Девочку назвали Василисой. После её появления Ольга снова занялась фигурой и смогла сбросить 28 килограммов.