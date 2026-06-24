Седокова упала на сцене во время выступления на VOICE INFLUENCER AWARDS 2026

24 июня 2026, 10:40

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певица Анна Седокова потеряла равновесие прямо во время номера на премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026, когда к ней на сцену поднялся блогер с большим букетом цветов. Об этом пишет Telegram-канал Звездач.