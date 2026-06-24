Седокова упала на сцене во время выступления на VOICE INFLUENCER AWARDS 2026
Певица Анна Седокова потеряла равновесие прямо во время номера на премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026, когда к ней на сцену поднялся блогер с большим букетом цветов. Об этом пишет Telegram-канал Звездач.
Артистка не удержалась на ногах в момент вручения букета и оказалась на полу. На помощь ей сразу подбежали люди, находившиеся рядом, после чего певицу быстро подняли. Несмотря на инцидент, выступление не прервалось: знаменитость почти сразу вернулась к номеру и продолжила петь.
Анна Седокова продолжает строить сольную карьеру, но ее имя регулярно появляется и в громких историях. В 2026 году родные баскетболиста Яниса Тиммы обвинили певицу в сокрытии крупных сумм и обратились в суд с требованием разделить имущество. Первое заседание прошло в марте в Москве. Семья спортсмена просила признать всю собственность, купленную в браке, общей. Сумма претензий достигла 150 миллионов рублей. Позже конфликт стал еще жестче. В мае женщина не пришла на важное слушание. После этого, как сообщалось, она перестала поддерживать контакт со своими юристами. Новую дату разбирательства назначили на середину июля 2026 года.
Весной артистка оказалась в центре еще одного неприятного эпизода. На концерте Любови Успенской она присутствовала как гостья, но в какой-то момент поднялась на сцену и исполнила песню вместе с хозяйкой вечера. Сразу после номера к певице подошел незнакомый мужчина и в резкой форме заявил, что ей не место на сцене. Позже Седокова рассказала и о личных переживаниях. Сильный эмоциональный удар, по ее словам, ей принесло участие во втором сезоне шоу Мастер игры на ТНТ. В проекте вместе с ней выступали Юлия Коваль, Полина Диброва, T-killah, Тони Толмацкий и другие известные участники. Певица призналась, что тяжелее всего ей дались интриги и скрытые конфликты внутри команды. На фоне напряжения у нее вновь появились проблемы с заиканием.
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