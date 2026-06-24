Узнала, что 13-летняя дочь творила в Швейцарии и дала пощечину: почему Валерия срочно забрала дочь из элитной школы и какой выросла наследница после скандала

24 июня 2026, 14:15

Валерия с дочерью Анной (Фото: Инстаграм* @annashulginaofficial)

В начале 2000-х Валерия приняла решение отправить 13-летнюю дочь Анну учиться в престижный пансион в Швейцарии, рассчитывая обеспечить ей качественное образование и достойное воспитание. Однако это решение повлекло серьёзные последствия и изменило жизнь семьи навсегда. Что на самом деле происходило за стенами элитной школы и почему певица вскоре пожалела о своём выборе, расскажет "Радио 1".





Содержание Причины, по которым дочь Валерии оказалась за границей Изнанка престижного образования, о которой не пишут в рекламных брошюрах Что произошло и почему Валерия до сих пор не может этого забыть Решение, которое не обсуждалось Что пришлось пережить самой Анне за это время

Причины, по которым дочь Валерии оказалась за границей

Изнанка престижного образования, о которой не пишут в рекламных брошюрах



Анна (Фото: Инстаграм* @annashulginaofficial)

Что произошло и почему Валерия до сих пор не может этого забыть

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Решение, которое не обсуждалось

«Мы её отправили в Швейцарию на один год. Это была наша ошибка. Мы хотели как лучше, а получилось как получилось. Мы не понимали, что она там практически одна», — признавалась Валерия в интервью журналу «7 Дней».

Что пришлось пережить самой Анне за это время



Анна (Фото: Инстаграм* @annashulginaofficial)

«У меня были депрессивные состояния, когда хотелось уйти в себя и, возможно, выпить или не просыпаться. Сейчас у меня нет таких мыслей. Но тогда я не могла с этим справиться, и надо было выплескивать это в творчестве», — поделилась она с «Комсомольской правдой».

«В этом образе я чувствую себя абсолютно свободной. Не знаю, откуда это взялось, но внутри меня словно есть целый мир, и я могу существовать в нём в разных ипостасях. Мне комфортно быть многогранной», — откровенничала музыкант в беседе.