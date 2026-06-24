Узнала, что 13-летняя дочь творила в Швейцарии и дала пощечину: почему Валерия срочно забрала дочь из элитной школы и какой выросла наследница после скандала
В начале 2000-х Валерия приняла решение отправить 13-летнюю дочь Анну учиться в престижный пансион в Швейцарии, рассчитывая обеспечить ей качественное образование и достойное воспитание. Однако это решение повлекло серьёзные последствия и изменило жизнь семьи навсегда. Что на самом деле происходило за стенами элитной школы и почему певица вскоре пожалела о своём выборе, расскажет "Радио 1".
Причины, по которым дочь Валерии оказалась за границейНачало нулевых стало для Валерии временем масштабных изменений. Пережив тяжёлый разрыв с продюсером Александром Шульгиным, певица постепенно восстанавливала карьеру и выстраивала жизнь заново. В тот момент она особенно переживала за будущее своих детей.
Когда её дочери Анне исполнилось 13 лет, семье посоветовали элитную школу-пансион в Швейцарии. Сама Валерия рассказывала, что это заведение описывали как своего рода современный «институт благородных девиц» — место, где подростки получают не только глубокие знания, но и достойное воспитание. Для многих родителей такое решение выглядит идеальным. Качественное образование, безопасность и постоянный надзор со стороны преподавателей — всё это должно было обеспечить девочке блестящее будущее. Однако на деле ситуация оказалась гораздо менее радужной.
Изнанка престижного образования, о которой не пишут в рекламных брошюрахВ Швейцарии Анна оказалась в компании девочек постарше. Большинству новых подруг девочки было уже около 15 лет. Подростковая среда сильно отличалась от привычной. Именно там Валерия впервые столкнулась с проблемой употребления наркотиков среди несовершеннолетних. Дочь стала свидетельницей множества пугающих ситуаций, а сама певица была буквально потрясена рассказами о тяжёлом состоянии некоторых учениц. К счастью, тесты на наркотики самой Анны всегда были отрицательными. Однако само пребывание в такой среде вызывало у матери сильную тревогу.
Что произошло и почему Валерия до сих пор не может этого забытьСамый болезненный эпизод произошёл спустя несколько месяцев после начала занятий. Как рассказывала певица, однажды Анна вернулась домой уже далеко за полночь. Девочка была эмоционально подавлена, плакала и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Для Валерии это стало полной неожиданностью и глубоким потрясением.
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Потеряв контроль от испытанного шока, супруга Иосифа Пригожина впервые в жизни дала дочери пощёчину. Позже бывшая жена Александра Шульгина, не скрывая своей боли, публично призналась в этом, объяснив свой срыв не жестокостью, а материнским отчаянием и страхом за жизнь ребёнка. Для фанатов такое признание стало полной неожиданностью. Все привыкли видеть в ней мудрую и спокойную мать, и поэтому новость вызвала бурную реакцию в обществе.
Решение, которое не обсуждалосьВалерия забрала девочку из престижного швейцарского пансиона. Народная артистка РФ честно признала свой промах и вернула Анну в Москву, усвоив важный урок о том, что признать неудачный выбор бывает гораздо сложнее, чем сделать его.
«Мы её отправили в Швейцарию на один год. Это была наша ошибка. Мы хотели как лучше, а получилось как получилось. Мы не понимали, что она там практически одна», — признавалась Валерия в интервью журналу «7 Дней».
Что пришлось пережить самой Анне за это времяАнна Шульгина не раз признавалась, что взросление под пристальным вниманием общества далось ей тяжело. Наследница знаменитой матери переживала внутренние кризисы, сложные эмоциональные состояния и долго искала себя.
«У меня были депрессивные состояния, когда хотелось уйти в себя и, возможно, выпить или не просыпаться. Сейчас у меня нет таких мыслей. Но тогда я не могла с этим справиться, и надо было выплескивать это в творчестве», — поделилась она с «Комсомольской правдой».Однако, по мнению многих поклонников, именно эти испытания помогли девушке закалить характер и построить самостоятельную музыкальную карьеру под псевдонимом SHENA.
«В этом образе я чувствую себя абсолютно свободной. Не знаю, откуда это взялось, но внутри меня словно есть целый мир, и я могу существовать в нём в разных ипостасях. Мне комфортно быть многогранной», — откровенничала музыкант в беседе.