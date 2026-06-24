«Шикарные произведения»: Пригожин назвал песни из 90-х, которые нужно перепеть

24 июня 2026, 13:47

Продюсер Иосиф Пригожин назвал песни 90-х, которые стоило бы перепеть

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал «воскресить» хиты 90-х и нулевых. Он отметил, что рад возрождению интереса молодежи к ретро-музыке через социальные сети, однако считает, что некоторые забытые композиции заслуживают отдельного внимания.





Собеседник в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что новую жизнь могут получить песни группы «Белый орел». Также он выразил надежду на возвращение на сцену Андрея Губина, отметив, что его хиты, даже спустя годы, звучат актуально. Шоумен заметил, что перепевка этих легендарных треков могла бы заново познакомить с ними новое поколение слушателей.





«У них были шикарные произведения. Отлично, если кто-то споет вновь их некоторые композиции», — добавил Пригожин.