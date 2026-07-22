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Как сын актера создал театр с лошадьми и прошел через трудный период: личная жизнь и карьера Евгения Ткачука

Евгений Ткачук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

23 июля актеру и режиссеру Евгению Ткачуку исполняется 42 года. Зрители знают его по сериалам «Тихий Дон», «Бесы», «Перевал Дятлова», «Обитель» и «Лихие». Артист играет в театре, снимается в кино и развивает собственный проект «ВелесО», где вместе с людьми на сцену выходят лошади. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство Евгения Ткачука и переезд в Сызрань

Евгений Валерьевич Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде. Его отец, Валерий Ткачук, служил актером, поэтому будущий артист с раннего возраста бывал за кулисами. Когда мальчику исполнилось десять лет, семья переехала в Сызрань Самарской области. Отец начал работать в драматическом театре имени А. Н. Толстого. Школьником Евгений организовал детский музыкальный театр. Уже тогда его интересовала не только актерская игра, но и создание постановок.

Учеба в ГИТИСе и первые работы в театре

В 2002 году Ткачук поступил в ГИТИС. Он учился на актерском отделении режиссерского факультета. После выпуска Евгений работал в Московском театре юного зрителя. Также он сотрудничал с мастерской Олега Кудряшова, театрами «Практика» и «Шалом». Важное место в его театральной карьере занял Государственный театр наций. Позже артист продолжил выступать на разных московских площадках.

Театр «ВелесО» и любовь к лошадям

Во время учебы в институте Евгений Ткачук увлекся лошадьми. Постепенно у него появилась идея создать драматический театр, где животные станут полноценными участниками действия. Так появился театр «ВелесО». Его особенность заключается в том, что лошади выходят на сцену без привычной амуниции. Режиссер стремится строить работу на доверии между человеком и животным.

Евгений Ткачук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В апреле 2019 года коллектив представил спектакль «Священный полет цветов». Ткачук говорил, что шел к этой постановке около 15 лет. Артист называет «ВелесО» семейным театром. Его жена Марта помогает организовывать работу труппы. Старшая дочь режиссера также участвовала в проектах отца.

Фильмы и сериалы с Евгением Ткачуком

Одной из первых серьезных работ Ткачука в кино стала роль солдата Андрея в драме Александра Сокурова «Александра». После этой картины актер начал регулярно появляться в крупных проектах. Зрители могли видеть его в сериалах «Московская сага», «Голоса», «Восьмидесятые» и «Бесы». Он сыграл в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Курьер из „Рая“», «Стартап» и «Ван Гоги».

Широкую известность Евгению принесла роль Григория Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Среди других заметных работ артиста — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Хождение по мукам», «Годунов», «Перевал Дятлова», «Бомба» и «Обитель».

В последние годы Ткачук появился в картинах «Родители строгого режима», «Казнь», «Праведник», «Бешенство» и «Повелитель ветра». Он также вошел в актерский состав сериалов «Лихие», «Хроники русской революции», «Государь» и «Волчок».

Евгений Ткачук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссерские проекты Евгения Ткачука

Ткачук не оставляет режиссуру, несмотря на плотный съемочный график. В 2010 году он работал над короткометражным роликом «Молитва». Проект появился во время съемок сериала «Заградотряд». Некоторое время актер руководил киностудией «Сетунь». На ее базе создавали фильмы и музыкальные клипы. Позже студия прекратила работу из-за сложностей с арендой помещения. Главным режиссерским делом Ткачука остается «ВелесО». Он продолжает искать для театра новые формы и сюжеты.

Первая жена Евгения Ткачука и дочь Екатерина

Первой женой актера стала его сокурсница Елена Лабутина. В отдельных источниках ее также называют Еленой Маховой. В браке родилась дочь Екатерина. Девочка живет в Тарусе вместе с родственниками матери. Евгений редко видится с дочерью, однако поддерживает с ней отношения.

Жена Марта Ткачук и дети актера

Со второй супругой Мартой Сорокиной Евгений познакомился в интернете. Будущие муж и жена сначала общались по переписке. Марта родилась в Санкт-Петербурге и работала журналисткой. Позже она стала агентом артиста и занялась организацией проектов театра «ВелесО». В интервью Ткачук рассказывал, что жена помогла ему пережить непростой период. В 2015 году у пары родилась дочь Ева. Через некоторое время супруги обвенчались. В мае 2024 года в семье появилась еще одна дочь. Девочку назвали Аглаей.

Последние новости об Евгении Ткачуке

В сентябре 2024 года в СМИ появились сообщения о задержании Евгения Ткачука в аэропорту Пулково. Публикации связывали инцидент с обнаружением у актера запрещенного вещества. Позже журналисты писали о судебном разбирательстве. Сейчас Евгений Ткачук продолжает работать в театре и кино. Особое внимание он уделяет развитию труппы «ВелесО» и постановкам с участием лошадей.

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Дарья Осипова

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