Как сын актера создал театр с лошадьми и прошел через трудный период: личная жизнь и карьера Евгения Ткачука
23 июля актеру и режиссеру Евгению Ткачуку исполняется 42 года. Зрители знают его по сериалам «Тихий Дон», «Бесы», «Перевал Дятлова», «Обитель» и «Лихие». Артист играет в театре, снимается в кино и развивает собственный проект «ВелесО», где вместе с людьми на сцену выходят лошади. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Евгения Ткачука и переезд в СызраньЕвгений Валерьевич Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде. Его отец, Валерий Ткачук, служил актером, поэтому будущий артист с раннего возраста бывал за кулисами. Когда мальчику исполнилось десять лет, семья переехала в Сызрань Самарской области. Отец начал работать в драматическом театре имени А. Н. Толстого. Школьником Евгений организовал детский музыкальный театр. Уже тогда его интересовала не только актерская игра, но и создание постановок.
Учеба в ГИТИСе и первые работы в театреВ 2002 году Ткачук поступил в ГИТИС. Он учился на актерском отделении режиссерского факультета. После выпуска Евгений работал в Московском театре юного зрителя. Также он сотрудничал с мастерской Олега Кудряшова, театрами «Практика» и «Шалом». Важное место в его театральной карьере занял Государственный театр наций. Позже артист продолжил выступать на разных московских площадках.
Театр «ВелесО» и любовь к лошадямВо время учебы в институте Евгений Ткачук увлекся лошадьми. Постепенно у него появилась идея создать драматический театр, где животные станут полноценными участниками действия. Так появился театр «ВелесО». Его особенность заключается в том, что лошади выходят на сцену без привычной амуниции. Режиссер стремится строить работу на доверии между человеком и животным.
В апреле 2019 года коллектив представил спектакль «Священный полет цветов». Ткачук говорил, что шел к этой постановке около 15 лет. Артист называет «ВелесО» семейным театром. Его жена Марта помогает организовывать работу труппы. Старшая дочь режиссера также участвовала в проектах отца.
Фильмы и сериалы с Евгением ТкачукомОдной из первых серьезных работ Ткачука в кино стала роль солдата Андрея в драме Александра Сокурова «Александра». После этой картины актер начал регулярно появляться в крупных проектах. Зрители могли видеть его в сериалах «Московская сага», «Голоса», «Восьмидесятые» и «Бесы». Он сыграл в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Курьер из „Рая“», «Стартап» и «Ван Гоги».
Широкую известность Евгению принесла роль Григория Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Среди других заметных работ артиста — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Хождение по мукам», «Годунов», «Перевал Дятлова», «Бомба» и «Обитель».
В последние годы Ткачук появился в картинах «Родители строгого режима», «Казнь», «Праведник», «Бешенство» и «Повелитель ветра». Он также вошел в актерский состав сериалов «Лихие», «Хроники русской революции», «Государь» и «Волчок».