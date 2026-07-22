22 июля 2026, 15:44

Евгений Ткачук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

23 июля актеру и режиссеру Евгению Ткачуку исполняется 42 года. Зрители знают его по сериалам «Тихий Дон», «Бесы», «Перевал Дятлова», «Обитель» и «Лихие». Артист играет в театре, снимается в кино и развивает собственный проект «ВелесО», где вместе с людьми на сцену выходят лошади. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Евгения Ткачука и переезд в Сызрань Учеба в ГИТИСе и первые работы в театре Театр «ВелесО» и любовь к лошадям Фильмы и сериалы с Евгением Ткачуком Режиссерские проекты Евгения Ткачука Первая жена Евгения Ткачука и дочь Екатерина Жена Марта Ткачук и дети актера Последние новости об Евгении Ткачуке

Детство Евгения Ткачука и переезд в Сызрань

Учеба в ГИТИСе и первые работы в театре

Театр «ВелесО» и любовь к лошадям

Евгений Ткачук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмы и сериалы с Евгением Ткачуком

Евгений Ткачук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссерские проекты Евгения Ткачука

Первая жена Евгения Ткачука и дочь Екатерина

Жена Марта Ткачук и дети актера

Последние новости об Евгении Ткачуке