22 июля 2026, 15:09

Никита Зверев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Никита Зверев — российский актер театра и кино, известный ролями сильных, решительных и противоречивых героев. Артист прошел путь от детской театральной студии до сцены «Табакерки» Олега Табакова и востребованных кинопроектов. В его личной жизни было несколько серьезных отношений и три брака. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Никиты Зверева Учеба в Щукинском училище и ГИТИСе Работа в «Табакерке» и уход из театра Первые роли в кино Фильмы и сериалы с Никитой Зверевым Первая жена и дочь актера Брак с Юлией Мавриной Отношения с Марией Бычковой и новый роман Госпитализация Никиты Зверева

Детство и семья Никиты Зверева

Учеба в Щукинском училище и ГИТИСе

Работа в «Табакерке» и уход из театра

Первые роли в кино

Никита Зверев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Фильмы и сериалы с Никитой Зверевым

Первая жена и дочь актера

Брак с Юлией Мавриной

Отношения с Марией Бычковой и новый роман

Госпитализация Никиты Зверева