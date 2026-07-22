Никита Зверев — российский актер театра и кино, известный ролями сильных, решительных и противоречивых героев. Артист прошел путь от детской театральной студии до сцены «Табакерки» Олега Табакова и востребованных кинопроектов. В его личной жизни было несколько серьезных отношений и три брака. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Никиты Зверева
Никита Зверев родился 23 июля 1973 года в Москве. Он вырос в большой творческой семье. Родные поддерживали интерес мальчика к искусству и помогли ему сделать первые шаги на сцене. Когда Никите исполнилось 12 лет, мать записала его в детскую театральную студию. В одном из спектаклей начинающий артист сыграл хулигана. Он настолько точно передал характер персонажа, что его работу заметила актриса Лидия Новицкая. В школе Зверев получил главную роль в постановке «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Тогда он был ниже многих ровесников. Чтобы казаться выше на сцене, будущий актер надевал сапоги на каблуках.
Учеба в Щукинском училище и ГИТИСе
После школы Никита пытался найти себя в цирке. Он работал клоуном и воздушным гимнастом. Однако телосложение не позволило ему продолжить эту карьеру. Позже Зверев решил получить актерское образование. Сначала он поступил в Щукинское училище. Уже через месяц студент понял, что хочет учиться в другом месте. Никита выбрал ГИТИС, где получил классическое театральное образование. Диплом артисту вручили в 2001 году. Его талант заметил Олег Табаков и пригласил молодого выпускника в свою труппу.
Работа в «Табакерке» и уход из театра
Зверев провел в театре Олега Табакова пять лет. Он с большой теплотой вспоминал этот период и называл работу с мастером важной частью своей жизни. Репетиции и спектакли занимали почти все время. Актеру приходилось отказываться от предложений режиссеров. Вскоре он понял, что не может совмещать постоянную сценическую занятость и съемки. Уход из «Табакерки» дался Никите тяжело. При этом он не расстался с театром окончательно. Артист выходил на сцену МХТ имени А. П. Чехова и участвовал в постановках «Мастерской Петра Фоменко».
Первые роли в кино
Кинодебют Зверева состоялся в 2001 году. Он появился в эпизоде фильма «Львиная доля». Следующей заметной работой стала криминальная драма Алексея Сидорова «Бой с тенью», которая вышла в 2005 году. Затем актер начал получать более крупные предложения. Зрители увидели его в сериалах «Умножающий печаль», «Грозовые ворота», «Русский перевод», «Сильнее огня», «Кружева» и «Синие ночи». Никита часто играет офицеров, бизнесменов, военных и мужчин с твердым характером. Его персонажи привыкли брать ответственность на себя и бороться за близких людей.
Фильмы и сериалы с Никитой Зверевым
За годы карьеры актер снялся во многих популярных проектах. Среди его работ — «Объявлен в розыск», «Маша и Медведь», «Верю не верю», «Провокатор», «Икра», «Крым», «Расплата», «Конь изабелловой масти» и «Мистер Нокаут». Зверев продолжает играть в кино и на сцене. Он также пробует себя в режиссуре. Одной из его постановок стал спектакль «Рок-н-ролл на закате».
Первая жена и дочь актера
Первой супругой Никиты стала Юлия Жигалина. Они познакомились в начале его актерской карьеры. В этом браке у пары родилась дочь. Появление ребенка не смогло сохранить отношения. Супруги расстались, однако актер всегда старался поддерживать связь с дочерью и участвовать в ее жизни.
Брак с Юлией Мавриной
В 2009 году на съемках сериала «Территория красоты» Зверев познакомился с актрисой Юлией Мавриной. Между коллегами начался роман. Юлия была младше Никиты на 11 лет. Влюбленные поженились в том же году. Семейная жизнь оказалась недолгой: уже в 2011-м появились сообщения о проблемах в отношениях. Актер не любил обсуждать личные темы с журналистами. Позже стало известно, что Зверев и Маврина оформили развод.
Отношения с Марией Бычковой и новый роман
После расставания с Юлией Мавриной артист начал отношения с бьюти-блогером Марией Бычковой. Она также была младше избранника на 11 лет. Пара поженилась, однако этот союз не стал долгим. В 2018 году Никита и Мария развелись. Через год СМИ сообщили о новом романе Зверева. Его избранницей стала начинающая актриса Нина Светлаева. Она снималась в сериалах и играла в спектакле «Рок-н-ролл на закате», который поставил Никита.
Госпитализация Никиты Зверева
В конце июня актера экстренно госпитализировали после спектакля. По сообщениям СМИ, Зверев зашел в магазин, потерял сознание и упал в судорогах. Когда приехали врачи, артист с трудом ориентировался в происходящем. Он не мог вспомнить, выходил ли в тот день на сцену. Медики предположили, что причиной ухудшения самочувствия стало сильное переутомление. Сейчас Никита Зверев продолжает работать в театре и кино. Актер редко рассказывает о семье, но активно общается с поклонниками и делится новостями о творческих проектах.