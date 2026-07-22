«Это не формальность»: Анна Пересильд раскрыла главную причину поступления в МШК
Анна Пересильд объяснила выбор Московской школы кино желанием практиковаться
Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна Пересильд рассказала, почему выбрала Московскую школу кино. Её слова передаёт издание «СтарХит».
Анна объяснила, что ей были важны определённые условия.
«В Московской школе кино разрешают детям практиковаться в кино. Это был очень важный для меня момент. Я выбрала МШК, потому что не хотела пропадать. Я планирую учиться ответственно, это не просто какая-то формальность. Я хочу, чтобы это было честно, я не хочу подводить мастеров», — заявила она.О поступлении Анны Пересильд стало известно 21 июля. Она прошла на курс актрисы Дарьи Мороз. В интернете некоторые пользователи предположили, что девушка могла попасть в школу по блату. Однако сама Мороз опровергла эти слухи и заявила, что Анна, как и все абитуриенты, успешно прошла все отборочные этапы.