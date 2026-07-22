Пережил четыре брака, сыграл Сталкера и ушел в 49 лет: почему Александр Кайдановский не терпел компромиссов?
Александр Кайдановский вошел в историю советского кино благодаря яркой внешности, сильному характеру и редкой способности создавать сложных героев. Зрители помнят его прежде всего по роли Сталкера в фильме Андрея Тарковского. Артист также работал режиссером, писал сценарии и преподавал мастерство студентам. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Александра КайдановскогоАлександр Кайдановский родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону. Его детство прошло в тяжелое послевоенное время. Будущий артист с ранних лет отличался независимостью и непростым нравом. Семейная жизнь родителей не складывалась. Мать уехала в Москву, где хотела получить актерское образование. Позже она вернулась в Ростов, однако отношения супругов уже разрушились. Однажды отец едва не выстрелил в жену на глазах у сына.
В 1960 году родители развелись. Александр некоторое время жил у бабушки, затем оказался в интернате. После восьмого класса юноша отправился в Днепропетровск и поступил в техникум на электросварщика. Учеба быстро разочаровала его. Через год Кайдановский забрал документы и вернулся в родной город. Там он поступил в Ростовское училище искусств. Выпускником учебного заведения актер стал в 1965 году.
Учеба в Москве и работа в театреПосле окончания училища Александр переехал в Москву. Сначала он учился в Школе-студии МХАТ, но вскоре перевелся в Щукинское театральное училище. На втором курсе он впервые вышел на профессиональную сцену. Диплом Кайдановский получил в 1969 году. Его приняли в Театр имени Евгения Вахтангова. Молодому актеру чаще доставались небольшие роли, и это его не устраивало.
Он проработал в театре около трех лет. В 1972 году Александр ушел из труппы после конфликта. Позже артист говорил, что «вахтанговская корпорация отравила в нем любовь к театру». Начался сложный период. Денег почти не было, а жить приходилось в полуподвальном помещении. Вспыльчивость Кайдановского нередко приводила к ссорам с коллегами и режиссерами.
Армия и первый успех в киноПерелом в судьбе актера произошел после службы в армии. Александр попал в кавалерийский полк при «Мосфильме». Там он получил навыки верховой езды, которые вскоре пригодились на съемках. Никита Михалков пригласил Кайдановского в свой дебютный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». В 1974 году артист сыграл поручика Лемке. Картина принесла ему широкую известность. В следующие годы актер появился в лентах «Жизнь Бетховена», «Золотая речка», «Пропавшая экспедиция», «Телохранитель» и других проектах. Режиссеры часто видели в нем белогвардейцев, офицеров или опасных людей с тяжелым взглядом. Самого Александра подобное амплуа тяготило. Он хотел получать роли с глубоким внутренним конфликтом и психологическим развитием.
Роль Сталкера в фильме ТарковскогоГлавной работой Кайдановского многие зрители считают фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. Премьера картины состоялась в 1979 году. Александр сыграл проводника, который ведет Писателя и Профессора в загадочную Зону. Его герой не похож на классического приключенческого персонажа. Сталкер живет на грани отчаяния, верит в чудо и боится потерять смысл своего дела. Кайдановский передал эту тревогу через паузы, жесты и интонации.
После выхода картины актер получил признание далеко за пределами СССР. Образ Сталкера стал культовым. Создатели игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо использовали черты Кайдановского как один из ориентиров для внешности главного героя.
Режиссерские работы Александра КайдановскогоПосле «Сталкера» Кайдановский захотел сам снимать кино. Он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Его наставниками стали Андрей Тарковский и Александр Гордон. Первой заметной работой режиссера стала короткометражная картина «Простая смерть» по мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Фильм получил награду на кинофестивале в Испании. Позже Александр снял «Гостя» и полнометражную ленту «Жена керосинщика». Он также продолжал появляться в кино. В его фильмографии есть «Десять негритят», «Дыхание дьявола», «Клуб женщин» и другие проекты. В 1992 году Кайдановский получил звание заслуженного деятеля искусств России. В последние годы жизни он писал сценарии и преподавал режиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Жены, романы и дети актераАлександр Кайдановский четыре раза вступал в брак. У него осталось трое детей от первых трех жен. Первой супругой артиста стала Ирина Бычкова. Они познакомились в Ростове-на-Дону, поженились еще до переезда в Москву и прожили вместе около девяти лет. В этом союзе родилась дочь Дарья. После развода у актера начался роман с Валентиной Малявиной. Их отношения длились несколько лет и сопровождались бурными ссорами. До брака дело так и не дошло.
Второй женой Кайдановского стала актриса Евгения Симонова. Их свадьба состоялась в 1975 году. В семье родилась дочь Зоя, которая позже выбрала профессию актрисы. Союз Александра и Евгении распался через пять лет. Третьей супругой режиссера стала балерина Большого театра Наталия Судакова. Она родила ему сына Андрея. Незадолго до смерти Александр развелся и с ней. В 1995 году Кайдановский женился на актрисе Инне Пиварс. До регистрации брака они встречались около двух лет. Свадьба прошла всего за несколько недель до трагедии.