22 июля 2026, 14:26

Александр Кайдановский (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Александр Кайдановский вошел в историю советского кино благодаря яркой внешности, сильному характеру и редкой способности создавать сложных героев. Зрители помнят его прежде всего по роли Сталкера в фильме Андрея Тарковского. Артист также работал режиссером, писал сценарии и преподавал мастерство студентам. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Александра Кайдановского Учеба в Москве и работа в театре Армия и первый успех в кино Роль Сталкера в фильме Тарковского Режиссерские работы Александра Кайдановского Жены, романы и дети актера Причина смерти Александра Кайдановского

Детство Александра Кайдановского

Учеба в Москве и работа в театре

Александр Кайдановский (Фото: РИА Новости/Марина Юрченко)

Армия и первый успех в кино

Роль Сталкера в фильме Тарковского

Режиссерские работы Александра Кайдановского

Александр Кайдановский (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Жены, романы и дети актера

Причина смерти Александра Кайдановского