Актрисе Алле Демидовой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Алла Демидова (Фото: кадр из шоу «Вечерний Ургант»)

Народная артистка Алла Демидова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Инцидент произошёл в квартире актрисы в центре Москвы. 89-летняя звезда Театра на Таганке пожаловалась медикам на аритмию.

Врачи осмотрели Демидову и настоятельно рекомендовали госпитализацию для углубленного обследования в стационаре. Однако артистка отказалась ехать в больницу. Сейчас она посещает врачей амбулаторно и следит за своим состоянием самостоятельно.

Алла Сергеевна не стала подробно обсуждать своё самочувствие с журналистами. Когда представители СМИ позвонили ей, чтобы узнать о здоровье, Демидова кратко ответила, что отдыхает, и завершила разговор.

Ольга Щелокова

