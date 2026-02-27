Актрисе Алле Демидовой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
Народная артистка Алла Демидова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в квартире актрисы в центре Москвы. 89-летняя звезда Театра на Таганке пожаловалась медикам на аритмию.
Врачи осмотрели Демидову и настоятельно рекомендовали госпитализацию для углубленного обследования в стационаре. Однако артистка отказалась ехать в больницу. Сейчас она посещает врачей амбулаторно и следит за своим состоянием самостоятельно.
Алла Сергеевна не стала подробно обсуждать своё самочувствие с журналистами. Когда представители СМИ позвонили ей, чтобы узнать о здоровье, Демидова кратко ответила, что отдыхает, и завершила разговор.
