«Проблемы со здоровьем и сын»: Продюсер объяснил падение гонораров Кадышевой

27 февраля 2026, 13:45

Продюсер Рудченко связал снижение гонораров Кадышевой с выступлениями её сына

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Продюсер Павел Рудченко объяснил падение гонораров певицы Надежды Кадышевой тем, что она выступает вместе с сыном. По его словам, заказчики платят за артистку, но получают на сцене Григория Костюка, и это снижает спрос.





В беседе с «Газетой.Ru» Рудченко отметил, что давно прогнозировал снижение востребованности Кадышевой. Ранее она собирала стадионы благодаря молодёжной аудитории, но сейчас этот интерес угасает. По информации СМИ, гонорар певицы упал с 15 до восьми мсиллионов рублей.

«С учётом того, что у неё есть определённые проблемы со здоровьем и ей тяжело выносить полную концертную программу, она чуть ли не половину выступления отдаёт своему сыну. По сути, из-за этого спрос и упал», — подчеркнул продюсер.