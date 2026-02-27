«С любовью к себе»: Певица Ёлка объяснила, почему отказывается от диет

27 февраля 2026, 13:28

Певица Ёлка рассказала об отношении к диетам и визитам к косметологам

Елизавета Иванцив (Фото: Instagram* @elkasinger)

Певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) рассказала об отношении к диетам и уходу за собой. Артистка сейчас входит в состав жюри шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия».





В интервью «Леди Mail» Елизавета заявила, что считает самостоятельные ограничения в еде вредными. По её словам, диеты оправданы, только если их назначает врач.

«Я попробовала огромное количество диет, но, если бы у меня была возможность этого не делать, я бы этого не делала. И не делаю сейчас. Поэтому я буду той бабкой на лавке, которая будет вам говорить, что диета — это зло, а вкусно и полезно питаться из любви к себе — очень важно, поэтому не мучайте себя, пожалуйста, любите себя», — дала совет артистка.