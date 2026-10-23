«Как у Дибровых, ждём скорое сообщение о разводе»: что на самом деле происходит в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Юмористу Евгению Петросяну 81 год. У него пятая жена, которая младше его на 44 года, двое маленьких детей и ежедневная зарядка, чтобы дожить до их совершеннолетия. А ещё — старшая дочь в Нью-Йорке, которая после развода с Еленой Степаненко перестала с ним общаться. За плечами — тысячи выступлений, несколько браков и признание, что он был «отвратительным отцом и мужем». Почему молодая жена всё чаще путешествует одна и что на самом деле происходит в их семье, читайте в материале «Радио 1».
От Баку до Москвы: путь юмористаЕвгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку. Шутить начал ещё в школе, тогда же стал выступать во дворцах культуры родного города. Получив аттестат, отправился в Москву, поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Его учителями были Рина Зелёная и Алексей Алексеев.
В 17 лет он впервые вышел на профессиональную сцену. Сначала покорял зрителей как конферансье, потом выпустил сольную программу «Монологи», создал Театр эстрадных миниатюр. В 1985 году Петросян окончил режиссёрское отделение ГИТИСа, что позволило ему самостоятельно ставить собственные программы. За карьеру — тысячи выступлений, множество наград и званий.
Женщины «Ваганыча»Первый брак он заключил в 20 лет — с балериной Беллой Кригер. В 1968 году родилась дочь Викторина, названная в честь родственницы жены, известной балерины. В источниках расходятся версии: по одной — Белла погибла в аварии, когда дочь была маленькой; по другой — просто ушла, оставив ребёнка. Сам Петросян эту тему никогда не комментировал. Второй избранницей стала Анна, дочь оперного певца Ивана Козловского. Супруга была старше Петросяна на семь лет. Отношения продлились полтора года. Третьей женой была искусствовед Людмила из Ленинграда; об этом союзе известно мало, кроме того, что он продлился около года.
«Ничего комментировать не буду»: как делили имущество?Самым долгим оказался четвёртый брак — с Еленой Степаненко. Супруги прожили вместе 33 года. Она приняла и полюбила Викторину и растила её как родную. Союз казался нерушимым, однако в 2018 году жена подала на развод и раздел имущества. Причиной, по слухам, стал роман ведущего «Смехопанорамы» с помощницей.
«Королева женского стендапа» и «Маэстро» делили всё, что нажили: коллекцию картин, фарфора, редких книг и скульптур, оценивавшуюся в миллиард рублей, шесть квартир, пять машиномест и дом. Имущество поделили пополам. Викторина, выросшая рядом со Степаненко, приняла сторону мачехи и отказалась общаться с отцом.
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Петросян позже назвал её «бывшим членом семьи». В 2024 году он подал в суд, чтобы выписать дочь из московской квартиры на Ростовской набережной. При этом общаться с прессой не стал.
«Ничего комментировать не буду», — сказал он NEWS.ru.
Что изменилось в жизни Петросяна с появлением молодой жены?С Татьяной Брухуновой Петросян познакомился, когда она была студенткой Московского университета культуры и искусств. Степаненко сама приняла её на работу и рекомендовала мужу как надёжного человека. Девушка стала помощницей, затем директором Театра эстрадных миниатюр, а в декабре 2019 года — женой. После новости об отношениях с женщиной на 44 года младше на Татьяну обрушилась волна критики: её называли разлучницей, осуждали за внешность и вкус. Со временем «несмеяна» сменила гардероб на брендовый и перестала реагировать на злопыхателей. В марте 2020 года родился сын Ваган, в октябре 2023 года — дочь Матильда.
Евгений признавался, что с рождением маленького наследника наконец понял, что такое настоящая семья. Теперь он ежедневно делает зарядку, ходит на тренировки трижды в неделю и говорит: «Моя задача — выжить». «В этом коридоре у меня не болит голова»: что происходит в семье «маэстро»? Осенью 2026 года в СМИ снова поползли слухи о проблемах в их семейной жизни. «Разлучница» отправилась в Узбекистан без мужа и детей, опубликовав видео из аэропорта с подписью: «В этом коридоре у меня не болит голова, нет тревожности». Ранее были Марокко, речной круиз, поездки с подругами.
Пользователи в соцсетях тут же вспомнили Дибровых, чей брак с молодой женой распался после похожих «разъездов».
«Как у Дибровых, ждём скорое сообщение о разводе»; «Петросян и Брухунова всё больше напоминают Дибровых», — писали злопыхатели в интернет-пространстве.Сам Петросян эти домыслы не комментирует. Юморист благодарит судьбу за встречу с Татьяной и говорит, что в их семье царит полное взаимопонимание. На 81-летие она опубликовала семейное фото с подросшими Ваганом и Матильдой и назвала мужа волшебником.