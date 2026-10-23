«Как у Дибровых, ждём скорое сообщение о разводе»: что на самом деле происходит в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

23 октября 2026, 09:11

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Юмористу Евгению Петросяну 81 год. У него пятая жена, которая младше его на 44 года, двое маленьких детей и ежедневная зарядка, чтобы дожить до их совершеннолетия. А ещё — старшая дочь в Нью-Йорке, которая после развода с Еленой Степаненко перестала с ним общаться. За плечами — тысячи выступлений, несколько браков и признание, что он был «отвратительным отцом и мужем». Почему молодая жена всё чаще путешествует одна и что на самом деле происходит в их семье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От Баку до Москвы: путь юмориста Женщины «Ваганыча» «Ничего комментировать не буду»: как делили имущество? Что изменилось в жизни Петросяна с появлением молодой жены?

От Баку до Москвы: путь юмориста

Женщины «Ваганыча»



Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Ничего комментировать не буду»: как делили имущество?

Имеют американское гражданство и стесняются говорить по-русски: какими выросли и как живут наследники Людмилы Максаковой и Валентина Юдашкина

«Ничего комментировать не буду», — сказал он NEWS.ru.

Что изменилось в жизни Петросяна с появлением молодой жены?



Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

«Как у Дибровых, ждём скорое сообщение о разводе»; «Петросян и Брухунова всё больше напоминают Дибровых», — писали злопыхатели в интернет-пространстве.