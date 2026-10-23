Бари Алибасов рассказал, почему не навестил Лидию Федосееву-Шукшину в больнице

23 октября 2026, 13:33

Бари Алибасов не приехал к бывшей жене из-за разногласий с ее семьей

Бари Алибасов (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Бывший муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер Бари Алибасов, хотел навестить актрису в больнице, но отказался от визита из-за разногласий с ее семьей и собственного плохого самочувствия. При этом он продолжает тревожиться о здоровье бывшей супруги.





Об этом NEWS.ru рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, Алибасов пытался дозвониться до Федосеевой-Шукшиной, но она уже не могла ответить.

«В итоге он счел неуместным присутствие в больнице возле бывшей жены — слишком много противоречий с семьей (актрисы), да и его собственное состояние здоровья во многом оставляет желать лучшего», — отметила Вербицкая-Линник.