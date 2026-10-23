Бари Алибасов рассказал, почему не навестил Лидию Федосееву-Шукшину в больнице
Бари Алибасов не приехал к бывшей жене из-за разногласий с ее семьей
Бывший муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер Бари Алибасов, хотел навестить актрису в больнице, но отказался от визита из-за разногласий с ее семьей и собственного плохого самочувствия. При этом он продолжает тревожиться о здоровье бывшей супруги.
Об этом NEWS.ru рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, Алибасов пытался дозвониться до Федосеевой-Шукшиной, но она уже не могла ответить.
«В итоге он счел неуместным присутствие в больнице возле бывшей жены — слишком много противоречий с семьей (актрисы), да и его собственное состояние здоровья во многом оставляет желать лучшего», — отметила Вербицкая-Линник.Адвокат считает, что Алибасов сохранил теплые чувства к бывшей жене. По ее мнению, он был искренне влюблен в артистку, однако впоследствии превратил их брак в публичное шоу.
14 октября 2026 года 88-летнюю Федосееву-Шукшину госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, с отрицательной динамикой. У актрисы также возникли проблемы с легкими: скопившийся в грудной клетке воздух удалили с помощью дренажа. Кроме того, сохраняется риск развития пневмонии.