«Как у Заворотнюк и Фриске»: Онколог рассказал, что на самом деле привело к смерти Романа Попова

29 октября 2025, 11:44

Онколог Серяков: у Романа Попова диагноз такой же, как у Фриске

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скорбная новость о смерти в возрасте 40 лет российского актера Романа Попова, известного по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича», вновь заставила многих задуматься о коварстве онкологических заболеваний. Актёр несколько лет боролся со злокачественной опухолью мозга, с которой ему помогали справляться врачи. В августе этого года произошел рецидив, который привел к трагическому финалу.





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что эта история, как и ранее истории Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Хворостовского, про одну из самых агрессивных форм рака — глиобластому. Однако даже с таким диагнозом можно бороться, и ключ к успеху — раннее выявление болезни.



По словам эксперта, на ранних стадиях опухоль может никак себя не проявлять, но есть ряд признаков, которые должны насторожить. Они не являются строго специфичными, но требуют внимания и обращения к врачу.





«Это головная боль, как правило, постоянная, интенсивная, она с трудом устраняется какими-то обезболивающими препаратами. Может быть рвота, не зависящая от приема пищи, головокружение, снижение чувствительности в определенных участках тела, могут быть нарушения памяти, снижение силы, могут быть судороги, трудности в понимании обращенной к человеку речи или нечеткой собственной речи. Общие симптомы — повышенная утомляемость, слабость, шаткость и неустойчивость при походке. Психические нарушения могут быть и галлюцинации — и зрительные, и слуховые. Резкая смена настроения, агрессивность», — объяснил врач.

«В рамках диспансеризации не включено сейчас МРТ головного мозга. Но если пациент обращается к доктору и предъявляет такие жалобы, то доктор назначает дополнительное обследование. В стандарте, в перечне обследования, МРТ головного мозга не входит. Только при подозрении, только при показаниях. А показаниями могут быть те жалобы, о которых я сказал выше. Нужно не бояться идти к врачу», — поделился онколог.