«Как у Заворотнюк и Фриске»: Онколог рассказал, что на самом деле привело к смерти Романа Попова
Скорбная новость о смерти в возрасте 40 лет российского актера Романа Попова, известного по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича», вновь заставила многих задуматься о коварстве онкологических заболеваний. Актёр несколько лет боролся со злокачественной опухолью мозга, с которой ему помогали справляться врачи. В августе этого года произошел рецидив, который привел к трагическому финалу.
Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что эта история, как и ранее истории Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Хворостовского, про одну из самых агрессивных форм рака — глиобластому. Однако даже с таким диагнозом можно бороться, и ключ к успеху — раннее выявление болезни.
По словам эксперта, на ранних стадиях опухоль может никак себя не проявлять, но есть ряд признаков, которые должны насторожить. Они не являются строго специфичными, но требуют внимания и обращения к врачу.
«Это головная боль, как правило, постоянная, интенсивная, она с трудом устраняется какими-то обезболивающими препаратами. Может быть рвота, не зависящая от приема пищи, головокружение, снижение чувствительности в определенных участках тела, могут быть нарушения памяти, снижение силы, могут быть судороги, трудности в понимании обращенной к человеку речи или нечеткой собственной речи. Общие симптомы — повышенная утомляемость, слабость, шаткость и неустойчивость при походке. Психические нарушения могут быть и галлюцинации — и зрительные, и слуховые. Резкая смена настроения, агрессивность», — объяснил врач.
Он добавил, что «золотым стандартом» диагностики опухолей головного мозга является МРТ — магнитно-резонансная томография. При подозрении на злокачественный процесс ее обязательно проводят с контрастом.
«В рамках диспансеризации не включено сейчас МРТ головного мозга. Но если пациент обращается к доктору и предъявляет такие жалобы, то доктор назначает дополнительное обследование. В стандарте, в перечне обследования, МРТ головного мозга не входит. Только при подозрении, только при показаниях. А показаниями могут быть те жалобы, о которых я сказал выше. Нужно не бояться идти к врачу», — поделился онколог.
Александр Серяков сообщил, что современная онкология позволяет эффективно лечить заболевание, обнаруженное на начальной стадии, и призвал относиться к онкологическому диагнозу не как к приговору, а как к болезни, с которой можно и нужно бороться. А единственный шанс на победу — это своевременное обращение к врачу при первых же тревожных сигналах организма.
