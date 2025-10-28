«Обаятельный, наивный, дурак-дураком»: умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов. Страшный диагноз и годы борьбы за жизнь
Российский актер Романа Попов, известный миллионам зрителей по роли следователя Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было всего 40 лет. Первый раз со страшным диагнозом — опухолью головного мозга — артист столкнулся в 2018 году. Тогда ему удалось одержать победу над болезнью. Однако спустя семь лет недуг вернулся, на этот раз с более серьезными осложнениями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов: причины, что известно
В августе этого года Попов обратился к подписчикам своего Telegram-канала с печальной новостью. Он сообщил, что практически лишился зрения из-за рецидива.
«Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — с горечью писал актер.Карьера Романа Попова была тесно связана с юмором. Он играл в КВН, участвовал в различных юмористических шоу, но настоящая народная любовь пришла к нему после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». Его персонаж, следователь Мухич, — харизматичный, но недалекий друг главного героя Гриши Измайлова (Александр Петров) — стал одним из самых узнаваемых и обаятельных в проекте.
Интересно, что со временем актер пересмотрел свое отношение к роли, которая могла сделать его заложником одного амплуа.
«Долгое время я думал, что стану заложником одного образа... И только спустя годы я его полюбил. ...У большинства профессиональных актеров нет своего Мухича, а у меня он есть. Я им горжусь, он получился классный, обаятельный, наивный, дурак-дураком, но его любят, и это прекрасно», — рассуждал Попов.Популярность персонажа была так высока, что для него был снят отдельный спин-офф — «Детективное агентство Мухича», где партнершей Попова стала Софья Каштанова, также перешедшая из оригинального сериала. Для одной из своих ролей в 2018 году актер целенаправленно похудел на 25 килограммов. Еще 15 килограммов веса ушли во время борьбы с болезнью. Даже в такие тяжелые периоды жизни Роман Попов находил в себе силы смотреть на ситуацию с присущим ему чувством юмора.
Роман Попов: биография, личная жизньАктёр и юморист Роман Попов, хотя и родился в Конотопе, своим становлением во многом обязан Йошкар-Оле, где прошли его детство и юность. Не поступив в ГИТИС, он увлёкся КВН в местном пединституте, где раскрылся его талант юмориста.
Переломным моментом стал переезд в Сочи, где Роман вместе с Оганесом Григоряном начал профессиональный путь, выступая на корпоративах. Их упорство привело дуэт к победе в «Камеди Баттл», а затем и к участию в основном составе «Камеди Клаб», где Роман и получил свой знаменитый псевдоним «Картавый».
Однако за кадром успешной карьеры актёра ждало суровое испытание — в 2018 году у него диагностировали рак мозга. Ценой невероятных усилий и после тяжелой операции Роман победил болезнь, и следующие годы посвятил семье, работе и обустройству семейного гнезда.