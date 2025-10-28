28 октября 2025, 14:41

Роман Попов (Фото: кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки»)

Российский актер Романа Попов, известный миллионам зрителей по роли следователя Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было всего 40 лет. Первый раз со страшным диагнозом — опухолью головного мозга — артист столкнулся в 2018 году. Тогда ему удалось одержать победу над болезнью. Однако спустя семь лет недуг вернулся, на этот раз с более серьезными осложнениями. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов: причины, что известно Роман Попов: биография, личная жизнь

Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов: причины, что известно

«Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — с горечью писал актер.

«Долгое время я думал, что стану заложником одного образа... И только спустя годы я его полюбил. ...У большинства профессиональных актеров нет своего Мухича, а у меня он есть. Я им горжусь, он получился классный, обаятельный, наивный, дурак-дураком, но его любят, и это прекрасно», — рассуждал Попов.

Роман Попов: биография, личная жизнь