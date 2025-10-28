«Будет не хватать»: актриса Софья Каштанова раскрыла особенности характера Романа Попова
Актриса Софья Каштанова выразила соболезнования в связи со смертью Романа Попова
Коллега актёра Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова выразила соболезнования в связи с его смертью.
28 октября стало известно, что Попов скончался от рака в возрасте 40 лет. В 2018 году у него впервые диагностировали опухоль головного мозга. Тогда актёр сумел побороть болезнь, однако в этом году у него случился рецидив.
«Рома был в высшей степени жизнелюбивым человеком. Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел. Мне будет очень не хватать», — отметила Каштанова «Вечерней Москве».
В свою очередь режиссёр и актёр Антон Богданов рассказал «Известиям», что Попов боролся с онкологией до последнего.
«Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шебутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь», — добавил Богданов.