«Будет не хватать»: актриса Софья Каштанова раскрыла особенности характера Романа Попова

28 октября 2025, 17:01

Актриса Софья Каштанова выразила соболезнования в связи со смертью Романа Попова

Фото: iStock/inga

Коллега актёра Романа Попова по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова выразила соболезнования в связи с его смертью.





28 октября стало известно, что Попов скончался от рака в возрасте 40 лет. В 2018 году у него впервые диагностировали опухоль головного мозга. Тогда актёр сумел побороть болезнь, однако в этом году у него случился рецидив.





«Рома был в высшей степени жизнелюбивым человеком. Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел. Мне будет очень не хватать», — отметила Каштанова «Вечерней Москве».

«Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шебутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь», — добавил Богданов.