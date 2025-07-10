10 июля 2025, 11:35

Александр Малинин (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Александр Малинин живёт счастливо в браке с третьей женой Эммой Залукаевой, они вместе уже 35 лет. В последнее время внимание общественности привлекают младшие дети артиста — двойняшки Фрол и Устинья. Что же известно о них? Читайте в материале «Радио 1».





Содержание Три жены и жизнь за границей Фотограф, художник, режиссёр и самодур Любительница роскоши и дорогих брендов

Три жены и жизнь за границей

Александр Малинин и Эмма Залукаева (Фото: Instagram*, @alexandr_malinin)

Фотограф, художник, режиссёр и самодур

Фрол и Устинья Малинины (Фото: Instagram*, @alexandr_malinin)

Любительница роскоши и дорогих брендов