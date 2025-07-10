Капризный сын бросил возлюбленную перед свадьбой, дочь кичится богатством. Какими стали дети Александра Малинина и Эммы Залукаевой
Певец Александр Малинин живёт счастливо в браке с третьей женой Эммой Залукаевой, они вместе уже 35 лет. В последнее время внимание общественности привлекают младшие дети артиста — двойняшки Фрол и Устинья. Что же известно о них? Читайте в материале «Радио 1».
Три жены и жизнь за границейЛичная жизнь Малинина была яркой и насыщенной. Первая супруга артиста — скрипачка Инна Курочкина – родила сына Никиту. Малинин, несмотря на то что он расстался с супругой практически сразу после рождения Никиты, старается поддерживать отношения с сыном. Вторая жена артиста — певица Ольга Зарубина. Брак оказался непродолжительным и был омрачён скандалом. Много лет певец не признавал дочь Киру, уверял всех, что Зарубина родила ребёнка от другого.
Обрести семейное счастье Малинину удалось только с третьей попытки, когда он познакомился с врачом-гинекологом Эммой Залукаевой. На тот момент Эмма была в разводе, она воспитывала сына Антона. Малинин принял ребёнка возлюбленной и усыновил его. Эмма же подарила артисту двойняшек Устинью и Фрола.
Что же касается творческой деятельности певца, он продолжает выступать. Малинин зарабатывает в России, но при этом давно живёт в Европе, в Мюнхене. К тому же, Фрол И Устинья успели получить европейское образование.
Фотограф, художник, режиссёр и самодурСын Малинина Фрол любит быть в центре внимания, старается демонстрировать свои творческие достижения.
Себя молодой человек позиционирует как фотограф, художник, начинающий режиссёр. Малинин-младший рассказывал в личном блоге, как работал над фильмом, но в титрах картины его имя не было даже указано. Известно, что Фрол получил диплом Мюнхенской академии изобразительных искусств, ещё он окончил режиссёрский факультет.
Несколько лет назад молодой человек начал встречаться с девушкой из Москвы Софьей Городницкой. Отношения пары развивались довольно быстро, Фрол сделал избраннице предложение. Александр Малинин и Эмма Залукаева приняли возлюбленную сына. Родители Софьи — успешные люди, девушка получала образование в МГИМО.
Увы, свадьба так и не состоялась. Знакомые семьи Малининых рассказывали, что сын артиста капризен, заносчив, требует, чтобы выполняли все его желания. Софья отказалась по требованию жениха срочно переезжать в Германию, поэтому помолвка была разорвана.
Любительница роскоши и дорогих брендовМладшая дочь Малинина Устинья обожает хвастаться в социальных сетях нарядами известных брендов, аксессуарами, украшениями. С гордостью девушка рассказывала о том, что она познакомилась с состоятельным британцем. Уже бывший избранник Устиньи успел построить карьеру в сфере финансов, его зовут Зак.
Некоторое время предприниматель стремился баловать невесту. На одно только помолвочное кольцо Зак потратил более трёх миллионов. Конечно же, Устинья выложила фотографию подарка в социальных сетях.
Однако, до свадьбы дело так и не дошло. Стремление выставлять жизнь на показ утомило жениха, он разорвал отношения. В последнее время Устинья много времени уделяет карьере. Она получила образование в лондонской академии музыки и планирует стать оперной певицей и актрисой. Девушка пишет музыку, стихи, иногда выступает со своим отцом. Устинья увлекается верховой ездой, рыбалкой и продолжает демонстрировать публике свою любовь к роскоши.
*запрещён в РФ.