Кушанашвили рассказал о Кадышевой: «Окочурится на сцене, никто не жалеет её»
Отар Кушанашвили переживает за Надежду Кадышеву. По его мнению, артистка держится на сцене из последних сил. Об этом он сообщил в беседе с «Экспресс-газетой».
Шоумен считает, что муж и сын исполнительницы ради собственной выгоды пользуются ее талантом, и именно из-за них она продолжает выступать. Кушанашвили отметил, что состояние звезды, очевидно, оставляет желать лучшего.
«Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее», — возмутился телеведущий.
Ранее стало известно, кто стал самой высокооплачиваемой российской звездой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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