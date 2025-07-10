Кушанашвили рассказал о Кадышевой: «Окочурится на сцене, никто не жалеет её»

10 июля 2025, 08:35

Надежда Кадышева (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Отар Кушанашвили переживает за Надежду Кадышеву. По его мнению, артистка держится на сцене из последних сил. Об этом он сообщил в беседе с «Экспресс-газетой».





Шоумен считает, что муж и сын исполнительницы ради собственной выгоды пользуются ее талантом, и именно из-за них она продолжает выступать. Кушанашвили отметил, что состояние звезды, очевидно, оставляет желать лучшего.





«Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее», — возмутился телеведущий.