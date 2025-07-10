Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали

10 июля 2025, 10:31

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Еще 19 человек обвинили телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве. Число пострадавших, которые сообщили о проблемах с покупкой вилл на Бали, достигло 27. Об этом пишет Telegram-канал Mash.