Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали
Еще 19 человек обвинили телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве. Число пострадавших, которые сообщили о проблемах с покупкой вилл на Бали, достигло 27. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В реальности жертв может быть намного больше. По данным Mash, на рекламу Гузеевой откликнулись и пострадали не менее 60 человек — все они обратились за юридической помощью. Из них 27 уже подали заявления в полицию.
Пострадавшие утверждают, что знаменитость ввела их в заблуждение, рекламируя недвижимость в Индонезии и призывая к покупке. В настоящее время МВД проводит проверку. Гузеева ситуацию не комментирует.
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