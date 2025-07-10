«Какие они «татушки»? Простите, пятый десяток пошел»: Сергей Соседов высмеял воссоединение группы «Тату»

10 июля 2025, 04:41

Сергей Соседов высмеял желание участниц «Тату» воссоединить группу

Юлия Волкова и Лена Катина (Фото: кадр видео Instagram* @official_juliavolkova)

Сергей Соседов высмеял воссоединение группы «Тату», назвав его бессмысленным для «девиц за сорок». Музыкальный критик считает, что Юлия Волкова и Елена Катина не смогут повторить успех юности. Он объяснил в разговоре с Общественной Службой Новостей, почему не видит смысла оживлять «мертвый» проект.





Ранее Юлия Волкова объявила в личном блоге о планах воссоединить дуэт, после чего Елена Катина подтвердила ее слова.



Эта новость поразила Сергея Соседова. По его мнению, проект, прославившийся в нулевых провокационными песнями и образом молодых бунтарок, утратил актуальность. Да и возраст певиц не позволит возродить старое впечатление.



Юлия Волкова и Лена Катина (Фото: кадр видео Instagram* @official_juliavolkova)



«К чему это? (...) И потом, какие они сейчас «татушки», простите, девицам пятый десяток пошел, какой у них может быть репертуар? Я даже не представляют, что они будут петь. Весь песни их юности из их уст сейчас будут звучать вульгарно», — указал критик Общественной Службе Новостей.

«Тогда попали в нужный поток и были уместны, а теперь нет», — подвел итог Соседов.