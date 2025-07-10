«Какие они «татушки»? Простите, пятый десяток пошел»: Сергей Соседов высмеял воссоединение группы «Тату»
Сергей Соседов высмеял желание участниц «Тату» воссоединить группу
Сергей Соседов высмеял воссоединение группы «Тату», назвав его бессмысленным для «девиц за сорок». Музыкальный критик считает, что Юлия Волкова и Елена Катина не смогут повторить успех юности. Он объяснил в разговоре с Общественной Службой Новостей, почему не видит смысла оживлять «мертвый» проект.
Ранее Юлия Волкова объявила в личном блоге о планах воссоединить дуэт, после чего Елена Катина подтвердила ее слова.
Эта новость поразила Сергея Соседова. По его мнению, проект, прославившийся в нулевых провокационными песнями и образом молодых бунтарок, утратил актуальность. Да и возраст певиц не позволит возродить старое впечатление.
«К чему это? (...) И потом, какие они сейчас «татушки», простите, девицам пятый десяток пошел, какой у них может быть репертуар? Я даже не представляют, что они будут петь. Весь песни их юности из их уст сейчас будут звучать вульгарно», — указал критик Общественной Службе Новостей.Он категорично заявил, что не поддерживает возвращение дуэта. Некоторым проектам надо позволить умереть и остаться приятным впечатлением в памяти и сердцах людей. То, что стало трендовым в нулевые, сейчас вряд ли «взлетит».
«Тогда попали в нужный поток и были уместны, а теперь нет», — подвел итог Соседов.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская