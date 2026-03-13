Карьера и жизнь звезды сериалов «Глухарь» и «Физрук» Константина Адаева: как складывается судьба актера и почему он развелся с Екатериной Шпицей?
Константин Адаев — российский актер и профессиональный каскадер, получивший известность благодаря участию в популярных телепроектах и фильмах. Зрителям он запомнился по таким работам, как «Глухарь», «Физрук», а также «Чернобыль. Зона отчуждения». На сегодняшний день в фильмографии артиста насчитывается 126 кинопроектов, включая полнометражные картины и телевизионные сериалы. 14 марта актеру исполняется 51 год. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Константина Адаева: детство и образованиеКонстантин Георгиевич Адаев появился на свет 14 марта 1975 года в городе Зеленодольске Татарской АССР. Его родители не имели отношения к театру или кинематографу, поэтому будущая профессия сына долгое время не была связана с творческой сферой.
С ранних лет Константин проявлял активность и интерес к различным видам спорта. Он занимался танцами, играл в футбол и проходил обучение карате. В подростковом возрасте у него появились кумиры из мира кино. Особое впечатление на юношу производили Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен — актеры, прославившиеся ролями сильных и физически подготовленных героев.
В 2000 году Адаев завершил обучение на отделении режиссуры театрального факультета Казанского государственного университета. Его дипломной работой стала постановка роли Михайло Бальзаминова в пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова».
Работа в театре и первые шаги на сценеПосле окончания университета Константина приняли в труппу Казанского театра юного зрителя. В этом коллективе молодой артист проработал два года, после чего принял решение переехать в Санкт-Петербург. В Северной столице ему предложили работу в Театре музыкальной комедии, где он выступал в качестве артиста балета. Работа на сцене позволила Адаеву получить серьезный сценический опыт.
Позднее он решил попробовать себя в сфере шоу-бизнеса. Одним из проектов того периода стало участие в стрип-шоу «Бионикс».
Переход в кино: первые роли и работа каскадеромВ 2007 году Константин Адаев начал работать в киноиндустрии. К тому моменту он уже переехал в Москву и работал в спортивном клубе. Именно там знакомые предложили ему попробовать силы в качестве постановщика боевых сцен на киностудии «Мосфильм».
Свою карьеру в кинематографе Адаев начал одновременно как актер и каскадер. Первой работой в качестве исполнителя трюков стала работа над криминальным детективом «Морозов».
Актерский дебют Константина состоялся в украинском сериале «Бывшая», где он появился в эпизодической роли бандита. Хорошая физическая форма и внушительные внешние данные — рост актера составляет 185 сантиметров — позволяли ему убедительно воплощать на экране персонажей с жестким и суровым характером.
Работая на съемочных площадках, Адаев постепенно набирался профессионального опыта и сотрудничал с известными артистами, среди которых Богдан Ступка, Сергей Гармаш и Гоша Куценко.
Популярность после сериала «Глухарь»В 2008 году Константин Адаев принял участие в съемках многосерийного криминального боевика «Глухарь», где сыграл охранника борделя. Телесериал получил широкую популярность у зрителей и впоследствии был удостоен премии ТЭФИ в категории «Лучший телевизионный художественный сериал».
Вскоре после этого актер появился в комедийной картине Константина Буслова «Бабло». Работа над сценарием фильма продолжалась около восьми месяцев, после чего начался кастинг. В результате фильм был представлен на XXII кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, где Буслов получил приз за лучший режиссерский дебют.
Параллельно Адаев принимал участие в съемках драматической картины «Дом» режиссера Олега Погодина. Фильм получил положительные отзывы критиков и зрителей и был удостоен трех премий «Золотой орел» и одной награды «Ника».
Роли в популярных телесериалахВ 2012 году актер исполнил роль бандита Джамала в телевизионном проекте Мурада Алиева «Золотой запас». Особенностью этого проекта стало использование сразу трех языков — русского, английского и фарси.
Спустя год Константин присоединился к актерскому составу иронического детектива «Балабол». Генеральный продюсер проекта Рауф Атамалибеков отмечал, что создатели стремились разбавить традиционные криминальные сюжеты комедийными элементами.
Одной из заметных работ в карьере Адаева стала роль в сериале «Дикий-4». Исполняя образ бандита Андрея, актер постарался показать героя не только как преступника, но и как человека, уставшего от жизни и внутренне подавленного.
Успех сериала «Физрук»Значительным этапом в карьере актера стала работа в комедийном сериале «Физрук». В этом проекте Константин Адаев сыграл нового учителя физической культуры. Сериал пользовался большой популярностью у зрителей, а участие в проекте оказалось для актера успешным. Он снимался во всех сезонах телешоу.
В 2016 году на экраны вышла криминальная драма Степана Коршунова «Мертв на 99 %». Главные роли в картине исполнили Алексей Чадов и Олег Тактаров, что обеспечило фильму хорошие зрительские рейтинги.
Сценарист Денис Карышев поставил перед актерами непростую задачу: некоторые персонажи фильма разговаривали на албанском языке. В результате нескольким участникам съемочной группы, включая Сабину Ахмедову и Константина Адаева, пришлось заучивать длинные фрагменты текста на иностранном языке.
Позднее актер участвовал в съемках драматического сериала «Отцы», режиссером которого выступил Аршо Арутюнян. В основу сюжета лег реальный случай из жизни трех нефтяников, спасавших свои семьи во время эвакуации из Ирака через Сирию.
Еще одним проектом 2017 года стал сериал «Охота на дьявола». Работа над ним была временно остановлена на полтора месяца: исполнитель главной роли Сергей Безруков попросил перерыв из-за рождения дочери Марии.
Новые проекты и заметные ролиПозднее Константин Адаев появился в криминальном сериале «Рикошет». Его партнерами по съемочной площадке стали Екатерина Волкова и Александр Устюгов. Последний также записал саундтрек к проекту вместе с группой Ekibastuz, исполнив композицию «Обнуляю».
Затем актер принял участие в телепроекте «Смотритель маяка». Его персонажем стал герой по фамилии Квят. Несмотря на то что действие сериала разворачивается в Севастополе, съемочный процесс проходил в Ростове-на-Дону — создатели объяснили это экономическими и организационными причинами.
В 2020 году одной из заметных работ Адаева стала роль в историческом сериале «Грозный», где он сыграл слугу князя Владимира Старицкого. Актер отмечал высокий профессионализм гримеров проекта. Всего в производстве сериала было задействовано более 140 актеров, а художники создали около 300 различных образов.
В тот же период зрители увидели его в сериале «Марлен», где главную роль исполнил Юрий Стоянов. Режиссер проекта Станислав Либин подчеркивал, что работа с таким актером стала ценным профессиональным опытом для всей съемочной группы.
Параллельно Константин Адаев снялся в военной драме «Черное море». События картины разворачиваются в 1944 году и посвящены подготовке морских сил к Крымской наступательной операции. Проект получил несколько наград, в том числе премию «ТЭФИ — летопись Победы» в категории «Телевизионный художественный сериал о войне».
Позднее актер принял участие в съемках подросткового фильма «Жиза» режиссера-дебютанта Арсения Робака. Идея фильма возникла у режиссера во время пандемии COVID-19, когда ему попала в руки история о двух подростках.
Еще одной работой стал телепроект «Черная весна». По сюжету сериала группа молодых людей создает тайный клуб, участники которого защищают свою честь посредством дуэлей. В съемках использовались настоящие кавалерийские пистолеты французской имперской оружейной мануфактуры.
В июне 2023 года состоялась премьера остросюжетного детектива «Феникс». В этом проекте Константин Адаев исполнил роль главного героя Ивана Колесникова. Режиссер Станислав Мареев отмечал, что фильм рассказывает не столько о криминальных разборках, сколько о человеческом поведении в экстремальных обстоятельствах.
Осенью того же года актер появился в ретродетективе «Бизон: дело манекенщицы». На съемочной площадке он вновь работал вместе с Сергеем Безруковым, который исполнил роль майора Кирилла Бессонова. Еще одним проектом стал сериал «Прометей», сочетающий элементы детектива и мистики. В картине также сыграли Любовь Аксенова и Филипп Янковский.
Значимым этапом в карьере актера стало участие в голливудском боевике «Каменщик». В фильме он работал вместе с такими звездами, как Нина Добрев и Аарон Экхарт. Сам Адаев назвал этот опыт бесценным для своей профессиональной карьеры.
Личная жизнь Константина АдаеваВ 2011 году Константин Адаев работал постановщиком трюков на съемках фильма «У каждого своя война». На площадке он познакомился с актрисой Екатериной Шпицей, которая исполняла роль девушки по имени Милка. На тот момент Адаев уже был известным каскадером, а Шпица получила популярность благодаря ролям в проектах «Путейцы» и «Огни притона».
Отношения между ними развивались стремительно. В том же году пара официально зарегистрировала брак. 25 февраля 2012 года у супругов родился сын Герман.
По воспоминаниям актрисы, Константин был заботливым мужем и внимательным отцом: помогал ухаживать за младенцем, кормил его, менял пеленки и часто гулял с ребенком.
Тем не менее спустя некоторое время после рождения сына супруги расстались. В СМИ появлялись слухи о том, что причиной развода мог стать роман Екатерины Шпицы с режиссером Марюсом Вайсбергом. Несмотря на расставание, бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.
Отношения с сыном и жизнь вне съемочной площадки
Константин Адаев активно участвует в жизни сына и поддерживает его увлечения. Герман занимается футболом, рисованием, изучает испанский язык и посещает занятия по боевым искусствам.
Актер живет в Москве, однако регулярно приезжает в родной Зеленодольск. Он неоднократно говорил, что этот город остается для него местом, где можно восстановить силы, найти вдохновение и отдохнуть от напряженного рабочего графика.
Адаев ведет страницу в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России и принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ). Там он публикует фотографии со съемок, делится новостями о проектах и размещает снимки с сыном.
Константин Адаев сейчасВ настоящее время актер продолжает активно работать в кино и расширять свою фильмографию.
В 2025 году он присоединился к актерскому составу семейной драмы «Карузо». В основу сюжета фильма легла реальная история о мальчике, жившем в блокадном Ленинграде. Одну из центральных ролей исполнил молодой актер Марк-Малик Мурашкин, уже имеющий опыт съемок в кино.
Особое внимание съемочной группы привлекла и четвероногая участница проекта — собака породы веймаранер по кличке Эбби. По словам постановщиков, она проявила себя как настоящий актер: в одной из сцен ей нужно было держать в пасти кусок мяса, и, несмотря на опасения команды, собака не попыталась его съесть.
Еще одной крупной работой стала военная картина «Топор. 1945. Июль», где Константин Адаев исполнил главную роль. Актер отмечал масштаб съемочного процесса. Работа проходила в разных регионах России, включая Бурятию. В проекте также участвовали актеры из Японии, Китая и Кореи, а среди участников съемок был настоящий шаолиньский монах — мастер Ши Янбин.