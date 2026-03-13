Ксения Бородина пообещала помочь Лерчек со сбором денег на лечение рака
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что готова поддержать сбор средств на лечение блогера Лерчек. Об этом она написала в сторис в Instagram*.
Один из подписчиков предложил Бородиной открыть сбор для Лерчек и отметил, что многие готовы помочь. В ответ телеведущая поблагодарила аудиторию за поддержку и написала, что знает, насколько её подписчики готовы откликнуться в сложной ситуации.
При этом Бородина уточнила, что лично не находится в близком общении с блогером. По её словам, они никогда не поддерживали тесные отношения, поэтому она не знает всех обстоятельств происходящего.
Тем не менее телеведущая пообещала, что поддержит инициативу, если сбор средств на лечение будет организован. Она отметила, что готова разместить информацию у себя в социальных сетях и помочь, чем сможет.
*Принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ