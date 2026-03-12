Роман с Басковым и проект «Секрет успеха»: куда пропала исполнительница хита «Уходи и дверь закрой» Женя Отрадная?
Евгения Отрадная — российская певица, киноактриса и актриса дубляжа. Особую известность ей принесла композиция «Уходи и дверь закрой», которая в короткие сроки стала настоящим хитом и сделала певицу чрезвычайно популярной. На протяжении нескольких лет Отрадная активно появлялась на телевидении, давала интервью, участвовала в различных творческих проектах, снималась в кино и записывала новые песни. Однако к концу 2000-х годов, находясь практически на пике популярности, артистка неожиданно исчезла из поля зрения поклонников. О том, как складывался путь певицы и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Евгении Отрадной: детство и первые шаги на сценеБудущая певица появилась на свет в городе Краснотурьинске Свердловской области. При рождении она носила фамилию Отрадных, однако, когда встал вопрос о сценическом имени, артистка решила использовать более благозвучный вариант — Отрадная.
Семья будущей звезды имела свою особую историю. Отец Евгении принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В память о тех событиях он подарил дочери необычный медальон — пулю на цепочке. Со временем этот предмет стал своеобразным талисманом певицы. Даже во время съемок телевизионных проектов Отрадная старалась не расставаться с этим украшением, считая, что оно приносит ей удачу.
Музыкальные способности девочки проявились еще в раннем детстве. Евгения отличалась хорошим слухом и сильными вокальными данными, а пение стало ее любимым занятием. Чтобы развивать талант дочери, родители решили отдать ее в музыкальную школу, где она начала обучаться вокалу.
Уже в возрасте семи лет будущая артистка стала участницей детско-юношеской шоу-группы «Фараоны». Именно там она впервые получила сценический опыт и громко заявила о своем таланте. По воспоминаниям наставников коллектива, уже тогда было очевидно, что девочку ждет музыкальное будущее. Многие педагоги были убеждены, что Отрадная обладает всеми качествами, необходимыми для большой сцены.
Первые победы на музыкальных конкурсахВ середине 1990-х годов Евгения начала активно участвовать в различных музыкальных конкурсах. Первым значимым испытанием для юной певицы стал конкурс «Золотой петушок». Позже она приняла участие в фестивале «На балу у Золушки».
Однако настоящую известность молодой исполнительнице принесло участие в популярном телевизионном проекте «Утренняя звезда». В разные годы именно эта программа открыла путь на большую сцену многим будущим знаменитостям. Среди выпускников проекта — Ани Лорак, Алексей Чумаков, Юлия Началова, Пелагея и Прохор Шаляпин.
Выступления Отрадной в шоу запомнились зрителям энергией и искренностью. Юная певица с обаятельной улыбкой исполняла жизнерадостные композиции, за что неизменно получала поддержку публики. Тем не менее сама артистка не собиралась останавливаться на достигнутом и вскоре начала участвовать и в международных конкурсах.
Одним из наиболее значимых достижений стала победа в детском конкурсе «Золотая монета». Евгения Отрадная выиграла соревнование с большим отрывом и стала единственной представительницей России, которой удалось добиться такого результата.
«Музыка сопровождает меня всю жизнь. В 18 лет я переехала в город Таганрог, где закончила музыкальное училище и два года проработала певицей в ресторане. Начинать свой путь и петь для слушателей порой бесплатно мне никогда не было стыдно», — вспоминала она.
Телепроект «Секрет успеха» и рост популярностиВажным этапом в карьере исполнительницы стало участие в телевизионном проекте «Секрет успеха». По словам самой певицы, решение попробовать свои силы в этом шоу оказалось почти случайным.
Однажды поздно вечером после репетиции Отрадная увидела рекламу нового музыкального проекта по телевизору и решила принять участие в кастинге. Ради этого она оставила подработку, временно попрощалась с друзьями и знакомыми в родном регионе и отправилась в Москву.
На кастинге организаторы практически сразу обратили внимание на яркую и голосистую исполнительницу. Женю Отрадную включили в число участников проекта без долгих раздумий. Позже один из сотрудников съемочной группы даже признался певице, что поспорил с коллегами: по его мнению, именно она должна была стать победительницей шоу.
Тем не менее в гранд-финале Отрадная заняла второе место, уступив победу Владимиру Саповскому. Несмотря на это, участие в проекте значительно повысило узнаваемость артистки и открыло для нее новые возможности.
После выхода программы поклонники начали активно проявлять интерес к молодой исполнительнице. Фанаты приходили к дому родителей певицы в Таганроге, дарили подарки и приглашали на свидания.
В тот период Евгения была полностью сосредоточена на карьере. В 2008 году она выпустила свой дебютный альбом, главным хитом которого стала песня «Уходи и дверь закрой». Именно эта композиция принесла артистке широкую популярность.
Хит «Уходи и дверь закрой» и премия «Золотой граммофон»Дебютный альбом Жени Отрадной оказался успешным. Песня «Уходи и дверь закрой», впервые прозвучавшая в эфире «Русского радио», быстро стала популярной среди слушателей.
Композиция активно ротировалась на радиостанциях и в итоге была удостоена престижной музыкальной премии «Золотой граммофон». Эта награда закрепила статус певицы как одной из заметных исполнительниц своего времени.
«Евровидение» и слухи о романе с Николаем Басковым2008 год оказался для Евгении Отрадной насыщенным событиями. На презентации дебютного альбома певицы присутствовали многие известные представители российского шоу-бизнеса.
Среди гостей мероприятия были замечены Николай Басков, Аркадий Укупник, Юлия Началова, Владимир Матецкий и Дмитрий Маликов. Отрадная исполняла свои композиции вживую, что произвело сильное впечатление на присутствующих.
Во время концерта Николай Басков неожиданно бросил на сцену букет цветов, выразив таким образом восхищение выступлением молодой певицы. Совместные фотографии артистов быстро распространились в интернете, что породило слухи о возможном романе между исполнителями.
Позже Отрадная неоднократно подчеркивала, что между ней и Басковым никогда не было романтических отношений, а цветы были лишь знаком внимания со стороны коллеги.
В тот же период певица подала заявку на участие в национальном отборе на конкурс «Евровидение». По итогам голосования Евгения заняла третье место. В финал международного конкурса она не прошла — впереди оказались Александр Панайотов и Дима Билан, который в итоге победил на «Евровидении» и принес России первую победу в истории конкурса.
Попытка построить карьеру в киноВ 2009 году певица решила попробовать себя в новом направлении и заняться актерской деятельностью. Позже Отрадная признавалась, что кино всегда вызывало у нее интерес, однако долгое время она не знала, как начать работу в этой сфере.
Первое приглашение поступило от создателей сериала «Брачный контракт». Певице предложили сыграть одну из второстепенных ролей. Со своей задачей Евгения справилась успешно. Впоследствии ее пригласили принять участие в работе над сериалом «Принцесса и нищенка» уже в качестве актрисы озвучивания.
Несмотря на это, закрепиться в кинематографе артистке не удалось. Слава, которая сопровождала ее музыкальную карьеру, оказалась недолгой. Уже к концу 2000-х годов певица практически исчезла из медиапространства.
Личная жизнь Евгении ОтраднойСо своим будущим супругом Евгением Горяиновым певица познакомилась на кинофестивале «Зеркало». Они вместе представляли фильм режиссера Сергея Соловьева «Одноклассники». В этой картине Евгения сыграла небольшую эпизодическую роль самой себя, а Горяинов работал главным звукорежиссером проекта.
Между молодыми людьми быстро возникли близкие отношения. Уже через три месяца после знакомства Евгений сделал певице предложение. Свадебная церемония прошла в кругу близких друзей и родственников. Отрадная предпочитала не афишировать подробности личной жизни. Лишь спустя годы она рассказала, что в браке у супругов родились две дочери — Антонина и Лидия.
Со временем певица осознала, что для нее особенно важны семейные ценности. Карьера постепенно отошла на второй план. В свободное время Евгения поступила на факультет искусств Российского государственного гуманитарного университета, который успешно окончила.
Возвращение на сцену и новая творческая жизньНовый этап в карьере певицы начался в 2019 году. Отрадная решила вновь попробовать свои силы на сцене и принять участие в телевизионном шоу «Голос». На этапе слепых прослушиваний она исполнила собственную версию песни «Звенит январская вьюга». Однако ни один из членов жюри не повернулся к исполнительнице.
Несмотря на неудачу в проекте, артистка продолжила выступать и активно гастролировать. В социальных сетях она регулярно делится новостями о своей жизни, рассказывает о концертах и творческих планах.
В репертуаре певицы периодически появляются и новые композиции. Одну из песен Отрадная посвятила известному актеру Леонардо ДиКаприо. Композиция получила название «ДиКаприо».
Сегодня Евгения Отрадная говорит, что считает себя счастливым человеком. По словам певицы, ей удалось найти любимое дело, создать семью и реализовать себя в разных сферах жизни.
«Я артист, моя работа – устроить людям праздник своим появлением. Пение — это и работа, и любимое занятие. Мне нравится петь добрые и позитивные песни. Я всегда стараюсь расшевелить зрителей, заставить их петь вместе со мной, а если позволяет площадка, то и потанцевать от души, поводить хороводы», — отмечает исполнительница.При этом Отрадная подчеркивает, что не стремится любой ценой занять первое место на российской эстраде и предпочитает сохранять баланс между творчеством и личной жизнью.