Лобода сдает в аренду свой особняк в Подмосковье за 1,3 млн рублей

12 марта 2026, 17:20

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Украинская певица Светлана Лобода начала сдавать в аренду свой особняк в России, который пыталась продать на протяжении двух лет. Месяц проживания в элитной недвижимости стоит 1,3 млн рублей.





Как сообщает «Газета.Ru», Лобода выставила дом в поселке Николо-Урюпино на продажу за 650 млн рублей после начала российской спецоперации. В 2025 году она подняла цену до 850 млн рублей. Сейчас в объявлении указано, что для владельца в приоритете аренда. Однако желающие все-таки могут купить недвижимость за 630 млн рублей.



По словам риелтора Юлии Юсовой, низкий спрос на особняк Лободы связан с плохой репутацией хозяйки.





«Купить дом могут только преданные поклонники артистки или иностранцы, которым все равно на статус владельца. Имя певицы стало токсичным для потенциальных покупателей», — пояснила Юсова.