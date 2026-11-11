Карьера в «Блестящих», дружба с Жанной Фриске, брак с Алексеем Чумаковым и дети: что скрывает Юлия Ковальчук?
Юлия Ковальчук мечтала о спортивной карьере, но после травмы занялась танцами и музыкой. Она выступала в группе «Блестящие», начала сольную карьеру и стала телеведущей. Вместе с певцом Алексеем Чумаковым артистка воспитывает двух дочерей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Юлии Ковальчук: гимнастика, танцы и музыкаЮлия Ковальчук родилась 12 ноября 1982 года в городе Волжском Волгоградской области. С детства она серьезно занималась художественной гимнастикой и добивалась успехов. Однако во время одной из тренировок девочка повредила спину и оставила мечту о спортивных наградах. Мама Светлана Васильевна записала дочь в хореографический кружок. Хорошая физическая подготовка помогла Юле быстро освоить основы танца. Позднее будущая певица активно участвовала в работе муниципального комитета по делам молодежи. За это она получила путевку в детский центр «Орленок». Именно там девушка увлеклась музыкой и вокалом. После возвращения домой Ковальчук поступила в вечернюю музыкальную школу и выбрала класс гитары. Раньше она уже писала стихи, а теперь смогла положить их на музыку. В 15 лет Юлия создала школьный коллектив «Элит». Его участники выступали на российских танцевальных конкурсах и фестивалях.
Переезд в Москву и учебаРади поступления в Московский государственный университет культуры и искусств Юлия окончила школу экстерном. После девятого класса она поступила в техникум, за год освоила программу двух классов и получила красный диплом. Летом 2000 года Ковальчук приехала в Москву. Она прошла конкурс в университет культуры и искусств и заняла бюджетное место.
Юлия Ковальчук в группе «Блестящие»В 2001 году однокурсники посоветовали Юлии отправиться на танцевальный кастинг группы «Блестящие». Девушка уже профессионально танцевала, а по просьбе продюсера исполнила несколько песен. Через пару месяцев Ковальчук выступала в подтанцовке коллектива. После ухода Ольги Орловой она вошла в основной состав группы как певица. Первые полгода в «Блестящих» артистка не получала зарплату. Денег порой не хватало даже на еду. В трудный период ей помогла Жанна Фриске. В 2007 году контракт Юлии с группой завершился. После этого певица занялась сольной карьерой. Ее дебютный альбом JK2015 вышел 18 июня 2015 года. В пластинку вошли 14 композиций.
Телешоу и работа в киноЮлия Ковальчук участвовала в популярных телевизионных проектах. В 2007 году она выступила в шоу «Танцы на льду» вместе с фигуристом Петром Чернышевым. Пара одержала победу. В 2008 году певица стала участницей реалити-шоу «Последний герой». Через год она вернулась на лед в проекте «Ледниковый период», где выступала с Романом Костомаровым. С марта 2014 года Ковальчук вела шоу «Один в один!» вместе с Игорем Верником. В 2015-м она присоединилась к реалити-проекту «Взвешенные люди» на СТС. Позднее артистка работала в шоу «Кто сверху?» на канале «Ю» и проекте «Наш выход» на «России-1». В творческой биографии Юлии есть и работа в кино. Впервые на экране она появилась в комедии «Ландыш серебристый — 2».
Личная жизнь и отношения с Алексеем ЧумаковымО своей первой влюбленности Юлия Ковальчук рассказала в программе «Судьба человека». В 16 лет она отправилась в Саратов и попыталась поступить на экономический факультет, чтобы находиться рядом с избранником. Вскоре чувства остыли, и девушка вернулась домой. Затем у певицы начались отношения с Сергеем Анисимовым. Пара рассталась спустя три с половиной года. По словам артистки, причиной стало отсутствие подлинных чувств.
С Алексеем Чумаковым Ковальчук познакомилась в 2003 году. В 2009-м певец пригласил ее на свой сольный концерт. Юлия в ответ предложила ему посетить ее выступление. После концерта они поужинали в ресторане и признались друг другу в чувствах. Позднее артисты поженились. Вместе они стали героями программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».