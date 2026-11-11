11 ноября 2026, 16:01

Юлия Ковальчук (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Юлия Ковальчук мечтала о спортивной карьере, но после травмы занялась танцами и музыкой. Она выступала в группе «Блестящие», начала сольную карьеру и стала телеведущей. Вместе с певцом Алексеем Чумаковым артистка воспитывает двух дочерей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Юлии Ковальчук: гимнастика, танцы и музыка Переезд в Москву и учеба Юлия Ковальчук в группе «Блестящие» Телешоу и работа в кино Личная жизнь и отношения с Алексеем Чумаковым Дочери Юлии Ковальчук Проекты после рождения второй дочери

Детство Юлии Ковальчук: гимнастика, танцы и музыка

Переезд в Москву и учеба

Юлия Ковальчук в группе «Блестящие»

Юлия Ковальчук (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Телешоу и работа в кино

Личная жизнь и отношения с Алексеем Чумаковым

Дочери Юлии Ковальчук

Проекты после рождения второй дочери