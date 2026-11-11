Путин прислал венок в связи с церемонией прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
Венок из роз, украшенный по краям зеленой хвоей и листвой, перевязан лентой в виде российского флага с подписью: «От президента Российской Федерации». Также венки прислали журналисты Андрей Малахов и Александр Мирошенков. Кроме того, на церемонии присутствуют венки от дочери Марии и внуков артистки, от Союза кинематографистов России, губернатора и правительства Алтайского края и жителей Санкт-Петербурга, пишет «Вечерняя Москва».
Церемония проходит в храме Воскресения Словущего. Затем актрису похоронят рядом с бывшим мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.
Владимир Путин также выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР — соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. Актриса скончалась на 89-м году жизни от сердечной недостаточности, сообщила ее дочь. Коллеги и друзья актрисы поделились воспоминаниями о ней. Народная артистка РСФСР Наталья Гвоздикова отозвалась о Федосеевой-Шукшиной как о светлом и добром человеке, всегда улыбчивом и приятном.
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