Танцевала перед немцами во время ВОВ, связь с Иосифом Кобзоном, пластические операции и спор из-за квартиры: тайны жизни Людмилы Гурченко
12 ноября 2026 года Людмиле Гурченко исполнился бы 91 год. Она прославилась после «Карнавальной ночи», пережила спад в карьере и вернулась на экран в ярких драматических ролях. В личной жизни звезды тоже хватало испытаний: ее отношения с дочерью закончились долгим конфликтом. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и начало карьеры Людмилы ГурченкоЛюдмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Ее отец, Марк Гаврилович, играл на баяне и пел в филармонии. Детство будущей актрисы пришлось на войну. Во время оккупации Харькова она пела и танцевала перед немецкими солдатами, чтобы получить еду для семьи. В 1953 году Гурченко уехала в Москву и поступила во ВГИК. Первой работой в кино для нее стала роль плановика Люси в фильме «Дорога правды».
«Карнавальная ночь» и возвращение в киноНастоящая слава пришла к актрисе в 1956 году после выхода «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова. Гурченко сыграла Лену Крылову и стала одной из самых узнаваемых молодых звезд советского кино. После картины «Девушка с гитарой» в 1958 году начался сложный период. Пресса критиковала артистку, а режиссеры почти не приглашали ее на съемки. Спад в карьере связывали с отказом сотрудничать с КГБ во время фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Гурченко зарабатывала концертными выступлениями и снималась на студиях советских республик.
В 1970-х годах актриса вновь привлекла внимание зрителей. Ее драматический талант раскрыли фильмы «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров» и «Сибириада». Позднее она сыграла в картинах «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби». За карьеру Гурченко исполнила более 135 ролей. В 1983 году она получила звание Народной артистки СССР.
Мужья и личная жизнь Людмилы ГурченкоПервым мужем актрисы стал режиссер Василий Ордынский. Их союз оказался недолгим. Затем она вышла замуж за сценариста Бориса Андроникашвили. В 1959 году у пары родилась дочь Мария, но вскоре супруги расстались.
Позднее Гурченко связала свою жизнь с Александром Фадеевым и певцом Иосифом Кобзоном. С Константином Купервейсом она фактически жила с 1973 по 1991 год. Последним мужем звезды стал Сергей Сенин. Пара поженилась в 1993 году и оставалась вместе до смерти актрисы.
Отношения с дочерью и спор из-за квартирыПосле развода родителей маленькая Мария жила у бабушки в Харькове. Гурченко много работала и редко виделась с дочерью. Со временем отношения между ними стали напряженными. Семью затронула трагедия: 16-летний внук актрисы Марк умер от передозировки наркотиков. Еще одним поводом для разлада стал спор из-за квартиры матери Гурченко в Москве.
В конце 1990-х годов Мария предъявила завещание бабушки, по которому та оставила ей жилье. Актриса считала это несправедливым, поскольку купила квартиру на свои деньги. В 1999 году начались судебные разбирательства. В итоге дочь отказалась от своей доли, а мать и дочь прекратили общение.