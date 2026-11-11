11 ноября 2026, 13:58

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

12 ноября 2026 года Людмиле Гурченко исполнился бы 91 год. Она прославилась после «Карнавальной ночи», пережила спад в карьере и вернулась на экран в ярких драматических ролях. В личной жизни звезды тоже хватало испытаний: ее отношения с дочерью закончились долгим конфликтом. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры Людмилы Гурченко «Карнавальная ночь» и возвращение в кино Мужья и личная жизнь Людмилы Гурченко Отношения с дочерью и спор из-за квартиры Пластические операции и последние годы

Детство и начало карьеры Людмилы Гурченко

«Карнавальная ночь» и возвращение в кино

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Мужья и личная жизнь Людмилы Гурченко

Отношения с дочерью и спор из-за квартиры

Пластические операции и последние годы