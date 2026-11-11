Удлинила зубы и столкнулась с проблемами с дикцией, липосакция, карьера и дочь от Тимати: тайны жизни Алены Шишковой
Алена Шишкова начала карьеру модели в подростковом возрасте, а известность получила после конкурса «Мисс Россия — 2012». Публика обсуждает ее внешность, отношения с Тимати и воспитание общей дочери Алисы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Алены ШишковойАлена Шишкова родилась 12 ноября 1992 года в Тюмени. В детстве она играла на гитаре и занималась академическим пением. В подростковом возрасте девушка впервые снялась для модного глянцевого издания и решила построить карьеру модели. Алена получила образование парикмахера, а затем окончила факультет менеджмента Тюменского государственного университета.
Модельная карьера и «Мисс Россия»Шишкова участвовала в конкурсах «Мисс Мечта», «Мисс Надежда» и «Мисс Очарование», а позднее победила в Cover Beauty Look. В 2012 году она попробовала силы на конкурсе «Мисс Россия» и получила титул второй вице-мисс. Во время отбора на девушку обратила внимание Светлана Кувшинова, директор московского модельного агентства «Ренессанс». Вскоре Алена заключила с агентством контракт. Моделью заинтересовались представители как российского, так и зарубежного бизнеса. Позже Шишкова стала появляться и на телевидении. Она участвовала в шоу «Форт Боярд», «Звезды в Африке» и «Наследники и самозванцы».
Изменения внешности и здоровьеАлена не скрывает, что после знакомства с Тимати сделала операцию на носу и увеличила губы. В 2019 году она рассказала, что решила удлинить зубы. После этой процедуры у нее возникли проблемы с дикцией. Осенью 2023 года модель вновь обратилась к пластическому хирургу. Недовольство руками и овалом лица подтолкнуло ее к липосакции. Шишкова замечала, что поклонники обсуждают ее привычку носить перчатки даже во время домашних фотосессий. Сама модель объясняла это нехваткой времени на маникюр. Алена открыто говорила и о борьбе с расстройствами пищевого поведения. По ее словам, анорексия и булимия преследовали ее восемь лет. Для набора веса она проходила лечение в клиниках и санаториях.
Личная жизнь Алены ШишковойОдним из первых публичных романов модели стали отношения с вратарем Максимом Ковалем. Молодые люди познакомились в интернете, а затем встретились лично. Их отношения продлились недолго. В конце 2012 года Шишкова познакомилась с Тимати на съемках клипа. Через несколько месяцев появились слухи об их романе. 19 марта 2014 года у пары родилась дочь Алиса. Поклонники ждали свадьбы музыканта и модели, однако пара так и не поженилась. Спустя некоторое время Алена и Тимур расстались.
В 2015 году стало известно об отношениях Шишковой с футболистом Антоном Шуниным. Этот роман тоже оказался непродолжительным. Позже модель подозревали в отношениях с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым*, но подтверждения слухи не нашли. Алена говорила, что их связывает дружба. В одном из эфиров ТНТ Шишкова призналась, что у нее появился избранник. Они начали общаться в переписке, но имя мужчины модель раскрывать не стала.
Алена Шишкова сейчасВесной 2026 года Алена и Тимати встретились на праздновании 12-летия Алисы. Семья отметила день рождения девочки в московском ресторане. На праздник пришли и другие родственники, в том числе бабушка Симона и сын рэпера Ратмир.
Месяцем ранее Шишкова рассказала, что продала автомобиль, который Тимур подарил ей после рождения дочери. Модель призналась, что рассталась с машиной с сожалением, и пожелала ей хороших дорог. Весной Алена появилась в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Внимание зрителей вновь привлекли ее отношения с Тимати и его матерью, а также вопрос о том, с кем Алиса проводит больше времени.