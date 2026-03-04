04 марта 2026, 12:35

Карина Нигай (Фото: Instagram* / karina_nigay)

Карина Нигай — российский fashion-блогер, стилист, телеведущая и предприниматель, чье имя прочно закрепилось в индустрии моды и digital-пространстве. Миллионная аудитория в социальных сетях, сотрудничество с ведущими мировыми брендами — Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Tom Ford — а также запуск собственной школы стиля сделали ее одной из наиболее заметных фигур российского fashion-сегмента. Дополнительную волну популярности ей принесло участие в реалити-шоу, где Нигай запомнилась зрителям яркой внешностью, стратегическим мышлением и жесткой игровой позицией. О биографии, карьере, скандалах и личной жизни Карины Нигай — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Карины Нигай: детство в Томске Переезд в Москву и первые карьерные шаги Развитие YouTube-канала и становление как fashion-блогера Международное признание и собственные проекты Телевидение и участие в реалити-шоу Скандалы на шоу «Выживалити. Миссия Альфа» Личная жизнь Крины Нигай: брак, разводы и новые отношения Карина Нигай сегодня

Биография Карины Нигай: детство в Томске

Переезд в Москву и первые карьерные шаги

Развитие YouTube-канала и становление как fashion-блогера

Международное признание и собственные проекты

Телевидение и участие в реалити-шоу

«Я ревела 1,5 часа после шоу, не могла успокоиться и прийти в себя. Моя команда и друзья меня успокаивали. Но проигрывать я не умею», — призналась Карина.

«Я не выиграла последнее испытание, но я однозначно выиграла это шоу… Обыграла всех сильных участников, а главное — победила саму себя. Африка подсветила мне, что я зря себя недооцениваю. В маленькой, хрупкой, с виду очень избалованной девочке живет настоящий мужик с сильным характером, который не боится ничего, ни тараканов, ни высоты, ни сложностей. Это была игра, и моя стратегия помогла мне дойти до финала, стать самым ярким игроком сезона и достигнуть определенных целей в карьере», — заявила финалистка.

Скандалы на шоу «Выживалити. Миссия Альфа»

Карина Нигай (кадр из шоу «Выживалити. Миссия Альфа»)

Личная жизнь Крины Нигай: брак, разводы и новые отношения

«В какой-то момент я поняла, что уже давно взрослый и осознанный человек. Не девочка, а женщина. А поведение девочки, оно какое? Ты просто любишь безусловно, не думая об ответственности, будущем и чем-то еще. Я четко поняла, что выросла и мне от мужчины нужно мужское поведение, проявление ответственности. Не было слов "мы", "семья". Я уже один раз родила, тяну на себе ребенка самостоятельно, без какой-либо мужской помощи. Но родить еще раз, притом, что партнер не берет на себя ответственность?.. Вряд ли», — заявила Нигай.

Карина Нигай сегодня