Певица Валерия объяснила свой отказ от записи новых полноформатных альбомов

04 марта 2026, 07:02

Певица Валерия объяснила отказ выпускать новые альбомы стремлением к концептуальности

Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)

Народная артистка РФ Валерия заявила, что отказалась от идеи выпускать новые полноформатные альбомы, потому что стремится сохранять концептуальность своих работ. Об этом она рассказала в интервью с ТАСС.





По словам певицы, последний альбом «Исцелю», вышедший 17 апреля 2025 года, стал для неё концептуальным проектом, и ей будет сложно еще раз повторить подобное. Звезда уточнила, что не готова вернуться к формату сборников разноплановых песен — сейчас ей такое не близко.



Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @valeriya)

«Чаще альбомы выпускают как? Набираются песни: авторы что-то написали, прислали, это спели, записали — альбом готов. После «Исцелю» так делать мне уже не хочется. Хочется, чтобы это было концептуально», — добавила Валерия.