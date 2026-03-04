Певица Валерия объяснила свой отказ от записи новых полноформатных альбомов
Народная артистка РФ Валерия заявила, что отказалась от идеи выпускать новые полноформатные альбомы, потому что стремится сохранять концептуальность своих работ. Об этом она рассказала в интервью с ТАСС.
По словам певицы, последний альбом «Исцелю», вышедший 17 апреля 2025 года, стал для неё концептуальным проектом, и ей будет сложно еще раз повторить подобное. Звезда уточнила, что не готова вернуться к формату сборников разноплановых песен — сейчас ей такое не близко.
«Чаще альбомы выпускают как? Набираются песни: авторы что-то написали, прислали, это спели, записали — альбом готов. После «Исцелю» так делать мне уже не хочется. Хочется, чтобы это было концептуально», — добавила Валерия.Также, по ее мнению, в современной музыкальной индустрии синглы более востребованы для продвижения. Певицу это устраивает, ведь она как раз размышляет о том, чтобы вместо альбома выпускать отдельные синглы.
