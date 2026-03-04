Сестра Леонида Агутина Мария рассказала об изнасиловании и смерти сына

04 марта 2026, 11:05

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сестра Леонида Агутина Мария рассказала о тяжелых событиях в своей жизни, включая пережитое изнасилование и смерть маленького сына. Об этом сообщает Starhit.





По словам женщины, в 17 лет она стала жертвой насилия, а в 30 лет родила сына с тяжелым пороком сердца — ребенок прожил два года. Мария также заявила, что в разные периоды жизни сталкивалась с серьезными испытаниями, включая конфликты с близкими и проблемы с законом. По ее словам, семья долгое время дистанцировалась от нее.



Сам Леонид Агутин прокомментировал признание сестры, отметив, что в ее жизни действительно было много трудностей. Артист подчеркнул, что поддерживает с ней связь и помогает, когда это необходимо, но не хочет выносить семейные проблемы на публику.



Сейчас Мария ведет блог в социальных сетях, где делится личными историями и размышлениями. Пользователи интернета активно поддерживают женщину и оставляют ей слова поддержки.

