У популярного американского актера нашли рак

У актера Кэмпбелла из «Зловещих мертвецов» обнаружили рак
Фото: iStock/Victoria Popova

Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в культовой серии «Зловещие мертвецы», поделился тревожной новостью. Врачи диагностировали у него рак, пишет РИА Новости.



Кэмпбелл прокомментировал ситуацию, назвав ее «возможностью». Он подчеркнул, что речь идет о типе рака, который можно лечить. Актер не стал углубляться в детали своей болезни, но отметил, что собирается провести лето в борьбе за здоровье.

После завершения лечения Кэмпбелл планирует вернуться к творческой деятельности. Фанаты поддерживают его и надеются на скорейшее выздоровление.

Дарья Осипова

