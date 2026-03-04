У популярного американского актера нашли рак
Голливудский актер Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в культовой серии «Зловещие мертвецы», поделился тревожной новостью. Врачи диагностировали у него рак, пишет РИА Новости.
Кэмпбелл прокомментировал ситуацию, назвав ее «возможностью». Он подчеркнул, что речь идет о типе рака, который можно лечить. Актер не стал углубляться в детали своей болезни, но отметил, что собирается провести лето в борьбе за здоровье.
После завершения лечения Кэмпбелл планирует вернуться к творческой деятельности. Фанаты поддерживают его и надеются на скорейшее выздоровление.
