«Карлик похотливый. Кому нужны эти недомерки?»: новые детали шокирующего развода российского актера Тимура Родригеза и Анны Девочкиной
Тимур Родригез и Анна Девочкина прожили вместе 16 лет. Их история началась с романтического знакомства, продолжилась свадьбой и рождением двух сыновей, а завершилась громким разводом. После расставания шоумен начал отношения с актрисой Екатериной Кабак, из-за чего в Сети появились слухи об изменах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как познакомились Тимур Родригез и Анна ДевочкинаБудущие супруги встретились в одном из московских клубов. Анна Девочкина родилась в подмосковном Жуковском и строила карьеру в столичной строительной компании. Тимур Родригез приехал в Москву из Пензы и развивал себя в юмористическом жанре. Родригез привлек девушку харизмой, юмором и непосредственностью. Анна не сразу поняла, что шоумен проявляет к ней интерес, а сам артист не догадывался о ее симпатии. Родригез около года добивался расположения Девочкиной. Предложение он сделал в Италии, на вулкане Этна. Анна согласилась, а в 2007 году пара сыграла скромную свадьбу.
Дети Тимура Родригеза и Анны ДевочкинойВ браке у супругов родились двое сыновей. Первенец пары Мигель появился на свет 10 марта 2009 года. Второго мальчика, Даниэля, Анна родила 31 октября 2012 года. После рождения младшего сына семья переехала в большой дом в Красногорске. Родригез и Девочкина чаще выходили вместе в свет, однако в прессе и соцсетях периодически обсуждали возможные проблемы в их отношениях.
Слухи об изменах Тимура РодригезаНа протяжении брака Тимура Родригеза не раз видели в компании незнакомых женщин. В 2010 году шоумен оказался в центре обсуждений во время съемок фильма «Служебный роман. Наше время». Тогда СМИ обратили внимание на его появление на публике с несколькими девушками. Позже артист активно занялся музыкальной карьерой и снимал клипы с моделями и актрисами. Особый резонанс вызвала работа на песню «За тобой». В ролике Родригез сыграл откровенные сцены с актрисой фильмов для взрослых Ариэль. При этом подтверждений измен со стороны самого артиста нет. Слухи о личной жизни Родригеза обсуждала общественность, а отношения супругов оставались их частным делом.
Почему Тимур Родригез и Анна Девочкина развелисьО расставании с женой Тимур Родригез сообщил в 2023 году. По данным СМИ, артист позвонил Анне, когда та находилась за границей, и рассказал о своем решении. Официальный развод состоялся позднее. Родригез подал заявление в марте 2025 года. Суд предоставил супругам срок для примирения, но 24 апреля брак расторгли. Причину разрыва шоумен публично не связывал с новыми отношениями. Однако после появления Екатерины Кабак рядом с артистом пользователи Сети стали предполагать, что роман мог начаться еще во время его брака с Девочкиной.
Отношения Тимура Родригеза и Екатерины КабакАктриса Екатерина Кабак утверждает, что знакома с Тимуром Родригезом около 15 лет. Сначала их связывала дружба. Более тесное общение началось в 2023 году, когда артист уже около полугода жил отдельно от супруги. Кабак рассказывала, что поздравила Родригеза с днем рождения, после чего они стали чаще общаться. О романе пара официально сообщила в ноябре 2024 года. С этого времени Тимур и Екатерина начали регулярно появляться вместе на публичных мероприятиях.
Что известно о разводе Екатерины КабакДо отношений с Родригезом Екатерина Кабак состояла в браке с бизнесменом Андреем Барби. Они познакомились в Великобритании, где актриса училась в театральной академии. У бывших супругов растет дочь Кристина, родившаяся в 2015 году. В феврале 2024 года Кабак предложила мужу расстаться. По ее словам, пара не умела вместе проходить сложные периоды. Актриса подчеркивала, что задумалась о разводе задолго до романа с Тимуром Родригезом.
«В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум. Это правило, которые вы создаете вдвоем, они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получилось. Решение о разводе обычно не принимаются спонтанно. К нему продолжительное время что-то ведет. В моем случае Тимур Родригез не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неверно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления», — рассказывала Кабак.
Развод Тимура Родригеза вызвал волну критикиМария Погребняк усомнилась, что шоумен Тимур Родригез действительно сообщил супруге о расставании по телефону. По ее мнению, артист мог сократить детали истории во время общения с журналистами, чтобы избежать повышенного внимания.
Погребняк рассказала, что знакома с Родригезом лично: он выступал ведущим на ее свадьбе с Павлом Погребняком. Она считает, что подобный способ завершить отношения не соответствует характеру телеведущего.
«Мне кажется, он мог утрировать. СМИ постоянно хотят комментариев и интервью, вот он и сказал что-то, чтобы от него отстали. У них дети, они взрослые люди, трудно представить расставание по телефону», — заявила она.
Тем временем бывшая жена артиста Анна Девочкина эмоционально отреагировала на новости о его новом романе с актрисой Екатериной Кабак. В личном блоге она написала, что в браке сталкивалась с изменами со стороны супруга. Позднее публикация исчезла со страницы. В комментариях под новостями о разводе пользователи в основном поддерживали Девочкину. Подписчики резко высказывались о Родригезе и упрекали его в отношениях на стороне во время 16-летнего брака.
«Еще один карлик похотливый разочаровывает! Сидели бы с женами и детьми! Кому они нужны, эти недомерки? Молодым девахам их бабки и нужны, а не они сами! Неужели ума не хватает это понять? НАИВНЫЕ», — слова людей под постами с новостями о разводе Тимура передал телеканал 78.