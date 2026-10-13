13 октября 2026, 15:02

Тимур Родригез и Анна Девочкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тимур Родригез и Анна Девочкина прожили вместе 16 лет. Их история началась с романтического знакомства, продолжилась свадьбой и рождением двух сыновей, а завершилась громким разводом. После расставания шоумен начал отношения с актрисой Екатериной Кабак, из-за чего в Сети появились слухи об изменах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как познакомились Тимур Родригез и Анна Девочкина Дети Тимура Родригеза и Анны Девочкиной Слухи об изменах Тимура Родригеза Почему Тимур Родригез и Анна Девочкина развелись Отношения Тимура Родригеза и Екатерины Кабак Что известно о разводе Екатерины Кабак Развод Тимура Родригеза вызвал волну критики

Как познакомились Тимур Родригез и Анна Девочкина

Дети Тимура Родригеза и Анны Девочкиной

Слухи об изменах Тимура Родригеза

Почему Тимур Родригез и Анна Девочкина развелись

Отношения Тимура Родригеза и Екатерины Кабак

Тимур Родригез и Екатерина Кабак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что известно о разводе Екатерины Кабак

«В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум. Это правило, которые вы создаете вдвоем, они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получилось. Решение о разводе обычно не принимаются спонтанно. К нему продолжительное время что-то ведет. В моем случае Тимур Родригез не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неверно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления», — рассказывала Кабак.

Развод Тимура Родригеза вызвал волну критики

«Мне кажется, он мог утрировать. СМИ постоянно хотят комментариев и интервью, вот он и сказал что-то, чтобы от него отстали. У них дети, они взрослые люди, трудно представить расставание по телефону», — заявила она.

«Еще один карлик похотливый разочаровывает! Сидели бы с женами и детьми! Кому они нужны, эти недомерки? Молодым девахам их бабки и нужны, а не они сами! Неужели ума не хватает это понять? НАИВНЫЕ», — слова людей под постами с новостями о разводе Тимура передал телеканал 78.