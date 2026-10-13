«Горько до слёз»: Волочкова возмутилась видом захоронения легендарной пары

13 октября 2026, 15:08

Анастасия Волочкова ужаснулась видом могилы Майи Плисецкой и Родиона Щедрина

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова поделилась в соцсетях эмоциональной историей после посещения кладбища. Балерина приехала почтить память выдающегося хореографа Юрия Григоровича, однако неожиданно обнаружила место захоронения легендарной балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Увиденное настолько потрясло артистку, что она не смогла сдержать слёз.





По словам Волочковой, вместо привычного надгробия на месте захоронения оказалась небольшая горка песка, в которую были установлены таблички с именами супругов и фотография. Балерина призналась, что такая картина вызвала у неё сильные эмоции и оставила тяжёлое впечатление.





«Когда я увидела эту горку песка, с вставленными в нее табличками с их именами и фотографию, слезы потекли из глаз. Ну как так?! Даже плиты нет… Куда люди могли бы возлагать цветы», — рассказала Анастасия.

«Неужели у государства нет возможности поставить памятник этой великой русской Балерине и ее супругу?.. Горько до слез… Страшные мысли приходят в голову… С очень тяжелым сердцем вернулась домой», — написала Волочкова.