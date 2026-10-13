Пригожин рассказал о состоянии Валерии после перенесённой инфекции

13 октября 2026, 15:44

Певица Валерия прошла курс лечения и готовится вернуться к концертам

Фото: Instagram* / valeriya

Певица Валерия восстановилась после перенесённой инфекции и готовится к концертной деятельности. Об этом её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал Общественной Службе Новостей.





По словам продюсера, артистка прошла курс лечения, включавший капельницы, уколы и диету. Сейчас она чувствует себя хорошо.



«Сейчас все позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности», — сказал он.