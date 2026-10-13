Достижения.рф

Пригожин рассказал о состоянии Валерии после перенесённой инфекции

Певица Валерия прошла курс лечения и готовится вернуться к концертам
Фото: Instagram* / valeriya

Певица Валерия восстановилась после перенесённой инфекции и готовится к концертной деятельности. Об этом её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал Общественной Службе Новостей.



По словам продюсера, артистка прошла курс лечения, включавший капельницы, уколы и диету. Сейчас она чувствует себя хорошо.

«Сейчас все позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности», — сказал он.
Пригожин также сообщил, что Валерия заболела во время отдыха за границей. В начале октября продюсер опубликовал в социальных сетях фотографию певицы под капельницей. Тогда он не стал подробно рассказывать о её состоянии, но пояснил журналистам, что Валерия заболела, предположительно, вирусной инфекцией, и проходит лечение.

Известно, что певица уделяет большое внимание уходу за собой и поддержанию физической формы.

Читайте также:

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0