Пригожин рассказал о состоянии Валерии после перенесённой инфекции
Певица Валерия прошла курс лечения и готовится вернуться к концертам
Певица Валерия восстановилась после перенесённой инфекции и готовится к концертной деятельности. Об этом её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал Общественной Службе Новостей.
По словам продюсера, артистка прошла курс лечения, включавший капельницы, уколы и диету. Сейчас она чувствует себя хорошо.
«Сейчас все позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности», — сказал он.Пригожин также сообщил, что Валерия заболела во время отдыха за границей. В начале октября продюсер опубликовал в социальных сетях фотографию певицы под капельницей. Тогда он не стал подробно рассказывать о её состоянии, но пояснил журналистам, что Валерия заболела, предположительно, вирусной инфекцией, и проходит лечение.
Известно, что певица уделяет большое внимание уходу за собой и поддержанию физической формы.