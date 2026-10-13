«Люди не меняются»: конфликт Sabi и MIA BOYKA разгорается с новой силой

13 октября 2026, 15:38

Певица Sabi обвинила MIA BOYKA в присвоении общего хита

Sabi (Фото: Instagram* / @sabi_gargo)

Певицы Sabi и MIA BOYKA продолжают выяснять отношения из-за песни «Базовый минимум», которую изначально исполнили вместе. После того как трек стал популярен у зарубежной аудитории, артисткам потребовалось подготовить англоязычную версию. Однако совместная работа, судя по всему, не задалась: чтобы избежать новых конфликтов, исполнительницы записывали свои партии по отдельности. Но даже это не помогло наладить отношения.





Теперь Sabi публично высказалась о поведении коллеги и заявила, что та фактически присвоила себе общий хит. Поводом стало интервью MIA BOYKA, в котором, по словам Sabi, певица рассказала о своей работе над композицией так, будто именно она проделала основную часть работы, а второй исполнительнице оставалось лишь повторить готовый результат.





«Люди не меняются», — эмоционально начала Sabi, комментируя высказывания коллеги.