«Люди не меняются»: конфликт Sabi и MIA BOYKA разгорается с новой силой
Певицы Sabi и MIA BOYKA продолжают выяснять отношения из-за песни «Базовый минимум», которую изначально исполнили вместе. После того как трек стал популярен у зарубежной аудитории, артисткам потребовалось подготовить англоязычную версию. Однако совместная работа, судя по всему, не задалась: чтобы избежать новых конфликтов, исполнительницы записывали свои партии по отдельности. Но даже это не помогло наладить отношения.
Теперь Sabi публично высказалась о поведении коллеги и заявила, что та фактически присвоила себе общий хит. Поводом стало интервью MIA BOYKA, в котором, по словам Sabi, певица рассказала о своей работе над композицией так, будто именно она проделала основную часть работы, а второй исполнительнице оставалось лишь повторить готовый результат.
«Люди не меняются», — эмоционально начала Sabi, комментируя высказывания коллеги.Она подчеркнула, что работа над песней велась задолго до записи англоязычной версии, а текст, по её утверждению, был у неё ещё в феврале. Также Sabi опровергла версию о том, что артистки не встретились в студии из-за гастрольного графика MIA BOYKA. По словам певицы, настоящая причина заключалась в напряжённых отношениях: девушки опасались, что личная встреча снова закончится ссорой.
Sabi открыто призналась, что они с Мией сейчас не общаются и не поддерживают дружеских отношений. Кроме того, исполнительница обвинила коллегу в стремлении постоянно находиться в центре внимания.