Защита блогера Артёма Чекалина подала жалобу на приговор суда
Защита подала жалобу на приговор блогеру Артёму Чекалину. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков напомнил, что суд назначил Артёму семь лет лишения свободы. Кроме реального срока, судья оштрафовал Чекалина на сумму более 194 млн рублей.
«Жалоба подана сегодня», — заявил Третьяков.Напомним, что бывшие супруги — Артём и Валерия Чекалины — перевели более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента. При этом они предоставили в банк документы с ложной информацией о целях и причинах перевода.
На текущий момент суд приостановил дело Валерии после того, как врачи обнаружили у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и лёгких. Сам осуждённый на семь лет Артём заявил о своей невиновности.